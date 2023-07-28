Liuzhou, Yeni Kara-Deniz Ticaret Koridoru sayesinde otomobil parçaları ihracatında büyüme kaydetti

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun sürekli gelişimi sayesinde, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Liuzhou kenti bu yılın ilk yarısında otomobil parçaları ihracatında büyüme kaydetti.

2017 yılında açılan yeni koridor, Çin'in batısında bulunan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olma özelliğini taşıyor. Demiryolu-denizyolu intermodal hizmeti, Çin'de 17 eyalet düzeyindeki bölgede 61 şehri kapsayacak şekilde genişletildi.

Liuzhou, Ocak'tan Haziran'a kadar koridor üzerinden 4.106 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) otomobil parçası ihraç ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,04'lük bir artış kaydetti.

Demiryolu-denizyolu intermodal hizmeti, şehrin kendi pazarını Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika ile Orta Doğu'daki 40'tan fazla ülke ve bölgeye genişletmesini sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)