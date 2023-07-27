LİTVANYA ve Türk ortaklığı ile kurulan BBN hava kargo şirketi İstanbul Havalimanı'ndan kargo uçuşlarına başladı. Böylece İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yapan kargo şirketi sayısı 19'a yükseldi.

BBN Havayolları ilk kargo uçuşunu TC-GCA Airbus 321 tipi uçakla bu gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e transit kargo taşıyarak başladı. Şirket A321 tipi kargo uçağı ile hafta 6 sefer yaparak kargo taşıyacak.