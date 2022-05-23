Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

AA - Murat Temizer - Ekonomi
 - Güncelleme:
Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğal gaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk." ifadesini kullandı.

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğal gaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk." ifadesini kullandı.

Litvanya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs itibarıyla Rusya'dan petrol, elektrik ve doğal gaz ithalatı tamamen sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya Enerji Bakanı Kreivys, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk. Bu adım, Litvanya için enerji bağımsızlığına giden yolda son derece önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Ukrayna ile dayanışmamızın bir ifadesidir. Rus savaş makinesini finanse etmeyi bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kreivys, Litvanya'nın yeşil enerji alanında önemli adımlar atacağını ifade etti.

Litvanya, doğal gaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılıyor.

Ülkede elektrik ihtiyacı, yerel elektrik üretiminin yanı sıra AB ülkelerinden ithalat yoluyla karşılanıyor.

Litvanya'nın tek petrol ithalatçısı Orlen Lietuva, bir aydan uzun süre önce Rus ham petrolü ithal etmeyi durdurdu.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Doğalgaz, Litvanya, Enerji, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title