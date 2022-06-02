Litvanya, halkın topladığı bağışlarla Bayraktar SİHA satın aldı! Ukrayna'ya hediye edecekler - Haberler

Litvanya, halkın topladığı bağışlarla Bayraktar SİHA satın aldı! Ukrayna'ya hediye edecekler
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Litvanya Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA alımı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Litvanyalı vatandaşlar arasında toplanan bağışlarla alınan SİHA, Rusya tarafından üç aydır işgal edilen Ukrayna'ya hediye edilecek.
Litvanya hükümeti geçtiğimiz ay, ülkelerinde bir yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını açıklamıştı.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, satın alma işlemlerinin gerçekleştiği duyuruldu. Anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile imzalandığını belirtildi.
Açıklamada "Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" denildi.
Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet de Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi.
BAYKAR tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı @VSemeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet #BayraktarTB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."