Litvanya, halkın topladığı bağışlarla Bayraktar SİHA satın aldı! Ukrayna'ya hediye edecekler - Haberler

Litvanya hükümeti geçtiğimiz ay, ülkelerinde bir yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını açıklamıştı.

İSMAİL DEMİR İMZALADI

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, satın alma işlemlerinin gerçekleştiği duyuruldu. Anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile imzalandığını belirtildi.

"PARA, LİTVANYA VATANDAŞLARI TARAFINDAN TOPLANDI"

Açıklamada "Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" denildi.

BAYKAR TESİSLERİNİ GEZDİLER

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet de Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi.

"LİTVANYA'YA 1 ADET SİHA SAĞLAYACAĞIZ"

BAYKAR tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı @VSemeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet #BayraktarTB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."