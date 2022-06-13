Litvanya, Belarus'taki nükleer santrale karşı erken uyarı sistemi kuracak

Litvanya, sınır komşusu Belarus'ta bulunan Ostrovets Nükleer Santrali'nin 100 kilometrelik potansiyel etki alanına 200'e yakın uyarı sireni yerleştirecek.

Litvanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren İtfaiye ve Kurtarma Dairesinden yapılan açıklamada, yakın zamanda 197 uyarı sireni satın alınacağı duyuruldu.

Ukmerge, Trakai ve başkent Vilnius gibi şehirleri içerecek şekilde bir düzenleme yapılacağı kaydedilen açıklamada, asıl amacın Belarus'ta bulunan nükleer santrale karşı korunmak olduğu bildirildi.

Projenin uygulanmasıyla 800 binden fazla Litvanya vatandaşının olası bir tehlikede erkenden uyarılacağı belirtilen açıklamada, "Yeni sirenler ve beraberindeki ekipmanların satın alımları AB ve Norveç Mali Mekanizması fonlarından finanse edilecek." ifadesi kullanıldı.

Ostrovets Nükleer Santrali, Litvanya'nın başkenti Vilnius'un 40 kilometre doğusunda yer alıyor.

2013'te inşasına başlanan santral, Haziran 2021'de operasyonel hale geldi. Litvanya ve Ukrayna gibi ülkelerin güvenlik endişeleri nedeniyle istemedikleri santralin ikinci ünitesinin bu yıl içinde aktif olması bekleniyor. Söz konusu ünitenin aktif hale getirilmesiyle santralde toplam kurulu güç 2 bin 400 megavata çıkacak.