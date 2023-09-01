Lise öğrencisi Mert Delibalta'nın Muş'ta başlayan başarı öyküsü TEKNOFEST'e ulaştı

Muş'ta 11 yaşındayken geliştirdiği "bomba bulan casus dron" projesi ile adından söz ettiren Orbina'nın kurucu ortaklarından 12. sınıf öğrencisi Mert Delibalta, TEKNOFEST'te haberleşme ve iletişim teknolojilerini hızlandırma kategorisinde "büyük dil modeli tabanlı yapay zeka" projesi ile ödüle layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2017 yılında geliştirdiği söz konusu dron projesiyle AA aracılığıyla ismini duyuran Delibalta ile AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te görüştü.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Delibalta, bilişim ve havacılık merakının küçük yaşlarda başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"2017 yılında Muş'ta yaşıyordum. O sırada maalesef ki ülkemizde terör olayları fazlasıyla gündemdeydi. Bir askerimizin mayına basıp şehit olduğunu haberlerde okumuştum. Bu soruna nasıl çözüm bulabilirim diye düşünürken mayını bulan araçları gördüm. Fakat bu araçların kara üstünden gittiğini zaman zaman da sorunlar yaşayabildiğini gördüm. Ben de bunu hava üstünden nasıl çözebiliriz diye düşünürken bunun dronla yapabileceğim aklıma geldi ve bomba bulan casus dronu geliştirdim."

Projeyi Jandarma Özel Harekat ile denediklerini, güzel neticeler elde ettiklerini belirten Delibalta, bazı üniversitelerin robot yarışmalarında birincilikler kazandığını dile getirdi.

Delibalta, şu sıralar Orbina isimli yapay zeka girişiminin kurucu ortaklığını yaptığını kaydederek, bunun "büyük dil modeli tabanlı yapay zeka" olduğunu bildirdi.

Hazır dil modellerindense kendi dil modellerini geliştirdiği için yapay zekanın özgün cevaplar verdiğinin altını çizen Delibalta, "Aslında bizi en öne geçiren kısım bu oldu. Biz dışa bağımlı değiliz. Bugün dev yapay zeka firmaları kapansa piyasadaki çoğu ürün çalışmayı durduracak. Fakat Orbina'da asla durmayacak." diye konuştu.

-"Ülkemizi yapay zeka stratejisini de öne geçirmeyi düşünüyoruz"

Delibalta, projelerinin hayatı kolaylaştırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız haber konuşmasını A ve B kişisi olarak otomatik olarak yazdırabilirsiniz. Instagram'da paylaşmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Bugün Deniz'i paylaşmak istiyorum diyelim. Deniz manzaralı görsel yazıyorum. Ben bunu yazdığım zaman Orbina otomatik olarak görselini hazırlıyor. Sonra yazısını çıkarıyor ve sizin yerinize istediğiniz saatte otomatik olarak paylaşıyor. Bunun gibi kolaylıklar sunuyor. Aslında yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor fakat maalesef ülkemizde henüz yeteri kadar bu sektöre yatırım yapılmadığından dolayı ülkemize yapay zeka modelleri geliştirilmiyor. Yurt dışındaki hazır hizmetler kullanılıyor. Biz bu noktada Orbina'da ufak şekilde başlayarak kendi dil modellerimizi geliştirmeye başladık. Örnek verirsem, TEKNOFEST için bir çalışma yaptık. TEKNOFEST'i tanıyor. Tamamen özelinde cevaplar veriyor. Bu gibi dil modelleri sayesinde ülkemizi yapay zeka stratejisini de öne geçirmeyi düşünüyoruz."

Projenin ortaya çıkma sürecini de anlatan Delibalta, "Şirketin Kurucu Ortağı CEO Dilara Kaplan bir gün sosyal medyayı kullanıyordu. Orada şirketinde bir şeyler paylaştığı zaman çok zorluk çektiğini fark etti. Bu noktada da bir çözüm bulacağımızı düşündük. Yapay zeka da günümüzde trend olduğu için yapay zekayla bu konuyu destekleyelim dedik ve Orbina'yı hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Proje ile TEKNOFEST'te "haberleşme ve iletişim teknolojilerinde hızlandırma" kategorisinde yarışmaya katıldıklarını belirten Delibalta, bu yarışmada birinci olduklarını söyledi.