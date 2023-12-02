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Lisanslı Depoculuğun Teşvik Edilmesi ve Kapasite Düzenlemesi Yapıldı

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle fındık ve kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuğun teşvik edilmesi ve depolama kapasitelerinin düşürülmesi sağlandı. Ayrıca hububat, baklagiller ve yağlı tohumlarda da düzenlemeler yapıldı.

Lisanslı depoculuğun teşvik edilmesi, yatırımın kolaylaştırılması ve lisanslı depo kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla asgari depolama kapasitesi fındıkta 5 bin ton, kuyu kayısıda 1000 ton olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "fındık", "hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar", "kuru kayısı" "süt ürünleri" lisanslı depo tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fındık ve kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuğun teşvik edilmesi, yatırımın kolaylaştırılması ve lisanslı depo kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla asgari depolama kapasitesi azaltıldı. Fındıkta 10 bin ton olan depolama kapasitesi 5 bin tona, kuyu kayısıda ise 5 bin tonluk kapasite 1000 tona indirildi.

Ayrıca, fındıkta lisanslı depo işletmesinin 5 bin ila 10 bin ton için 1 milyon lira, kuyu kayısı ürününde 1000 ila 5 bin ton için 1 milyon lira asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Öte yandan hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara ilişkin düzenleme kapsamında "kanola" ürününün lisanslı depolarda depolanmasına imkan sağlandı.

Süt ürünlerinde beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peyniri ise lisanslı depoculuk kapsamına alındı. Söz konusu ürünlerin depolama koşulları ile azami depolama sürelerine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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