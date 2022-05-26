Linyit üretimi Mart ayında yüzde 18,4 arttı - Haberler

Linyit satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Mart ayında 7 milyon 363 bin 815 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 18,4 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 arttı.

Taşkömürü üretimi Mart ayında 135 bin 233 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 21,6 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Mart ayında 394 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 11,2 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Taşkömürü ithalatı Mart ayında 2 milyon 487 bin 225 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,1 azaldı.

Mart ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı Mart ayında yüzde 98,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,2, taşkömüründe yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 63,2'si termik santrallere, yüzde 15,4'ü kok tesislerine, yüzde 9,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,8'i termik santrallere ve yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi