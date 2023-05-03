Limonda hasat sonu, üreticide ucuz, markette pahalı

Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en çok limonda yaşandığı açıklandı. Limonun başkenti olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde sezon başında bahçede 7 lira olan limon, Nisan'da ise 3-4 lira civarında değer buldu. Bu düşüşe rağmen Türkiye genelindeki marketlerde tüketici ürünü yine 17-18 TL'den aldı.

Türkiye'nin limonda üretim merkezli Mersin Erdemli'de hasat sonuna gelindi. Hasat sonu olmasına rağmen limonun bahçeden 3-4 liraya alınıp, marketlerde yüksek fiyattan satılması dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da önceki gün üretici ile market arasındaki fiyat farkının yüzde 573,6 ile en fazla limonda görüldüğünü açıkladı.

Konuyu değerlendiren Erdemli'deki sektör temsilcilerinden, üretici ve ziraat mühendisi Aşkın Şahin, üreticilerin limonu sezonda çeşitli fiyatlarla pazara sunduğunu ancak marketlerdeki fiyatın hep yüksek kaldığına dikkat çekerek, "Bir tezat vardır ki, üretmiş olduğumuz ürün tüketiciye varıncaya kadar 6-7 katına kadar bir fiyat farkı ortaya çıkmaktadır" dedi.

"Fiyat farkından üretici de, tüketici de memnun değil"

Ürünün markete ulaşıncaya kadar elbette bir maliyetinin olduğunu ancak ürünün maliyetin kat kat üzerinde yüksek fiyatla tüketiciye sunulduğunu söyleyen Şahin, "Tabii limon üreticisiyiz, limonun elbette ki başkentinde yaşıyoruz. Bu limon kolay yetişmiyor. Bunun ilacından gübresinden, sulamasından, budamasından, bin bir meziyetle yetiştirmiş olduğumuz ürünlerin elbette ki bir maliyeti olacak. Yetiştirmiş olduğumuz bu ürünleri ise aynı zamanda sofralara gönderebilmemiz için ise bir paketleme tesissinde bunun işlenmesi için bir iş gücü ambalajlanması için, sandıklarımız, paletlerimiz, şeritlerimiz; tabii bunun tüketiciye ulaşması için elbette ki bir nakliye, lojistik destek şarttır. Bu da tüketici tarafında elbette ki bir maliyetle karşılaşmaktadır. Yalnız burada çok farklı bir tezat vardır ki, üretmiş olduğumuz ürün tüketiciye varıncaya kadar 6-7 katına kadar bir fiyat farkı ortaya çıkmaktadır. Biz üreticiler olarak bu olaydan memnun değiliz, elbette ki tüketicilerde memnun değildir. Biz sezon başında ürünlerimizi 6-7 TL'den bir kısım ürünlerimizi sattık. Biz bu ürünlerimizi sattığımızda market fiyatlarına bakıyoruz, yine 17-18 TL" ifadelerini kullandı.

"Markette fiyat hep yüksek seviyede"

Kimi zaman limon fiyatlarının 3 TL'ye kadar geri çekildiğini ancak market fiyatlarının aynı yüksek seviyede kaldığını hatırlatan Şahin, "Market fiyatlarına bakıyoruz yine 17-18 TL arasında. Bu yetiştirmiş olduğumuz ürünleri biz günübirlik zamanın şartında ihracat varsa gönderiyoruz veya iç piyasaya gönderiyoruz. Çiftçilerimizin büyük bir kısmı ise tabii kendi imkanlarıyla dalından hasat ediyorlar, kesiyorlar. Kendi imkanlarıyla soğuk havalara, Ürgüp'teki depolara kaldırıyorlar. Elbette ki bunun da bir maliyeti olacak. Birim fiyattaki bir ürünün üzerine bunları toparladığımız zaman 4-5 lira maliyet oluyor" diye konuştu.

Şahin, "Limon kolay yetişmiyor, limon üreticisine sahip çıkmamız gerekiyor. İyi ki bu memlekette Erdemli çiftçisi var, iyi ki Mersin çiftçisi var. Bizler bu ürünleri yetiştirmemiş olsaydık limonu yurt dışından acaba kaç dolara, kaç euroya alacaktık" şeklinde konuştu. - MERSİN