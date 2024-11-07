Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Artış Gösterdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak, 441 milyon 908 bin 326 ton, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 11 milyon 295 bin 340 TEU'ya ulaştığını bildirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi denizcilik istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Bu yılın ekim ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 44 milyon 71 bin 843 ton olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak, 441 milyon 908 bin 326 tona ulaştı. Ekim ayında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı ise 12 milyon 256 bin 246 ton oldu. Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı 20 milyon 399 bin 103 ton olarak gerçekleşirken, yurt dışı yük taşımaları ise 32 milyon 655 bin 349 tona ulaştı" dedi.

'EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİ KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞTİ'

Ekim ayında bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 32 bin 38 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı 6 milyon 633 bin 300 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 478 bin 56 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" dedi.

Bakan Uraloğlu, ekim ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 742 bin 347 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 674 bin 147 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

'EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ 40'LIK DOLU KONTEYNER'

Ekim ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin 40'lık dolu konteyner elleçlemesi olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Limanlardan 6 milyon 797 bin 226 ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Ayrıca ekim ayında portland çimento 625 bin 320 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olurken söz konusu yük cinsini klinker ile alüminyum cevheri ve konsantreleri yük cinsleri takip etti. Briketlenmemiş taş kömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti" ifadelerini kullandı.

'EN FAZLA YÜK TAŞIMASI İTALYA, ÇİN VE ABD'YE GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Uraloğlu, ekim ayında limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya olduğunu, bunu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan taşımaların takip ettiğini bildirdi. Deniz yoluyla Türkiye limanlarına gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ekim ayında limanlarımızda elleçlenen 32 milyon 655 bin 349 ton yurt dışı yükün yüzde 7,6'sı Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 474 bin 937 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise 30 milyon 180 bin 412 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Ekim ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 1 milyon 154 bin 981 TEU'ya ulaştı. Yılın ilk 10 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 11 milyon 295 bin 340 TEU'ya çıktı."