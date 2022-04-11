Liman, kimya ve boya sektörünün en mutlu şirketleri Polisan Holding'de

Polisan Holding, çalışanlarının motivasyonunu sağlayarak verimliliğini artırma yönünde attığı adımlarla Türkiye'nin en mutlu şirketleri arasına girdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, boya, liman işletmeciliği, kimya ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin köklü grup şirketlerinden Polisan Holding, çalışanlarından aldığı güçle farklı sektörlerde kalıcı değerler üretmeyi sürdürüyor.

Happy Place to Work tarafından başarı, gurur ve güven başlıklarında 14 sorudan oluşan anketle şirketlerin mutluluk endekslerinin ölçüldüğü Happy Place to Work 2022-Türkiye'nin En Mutlu Şirketleri Listesi'nde Poliport, liman sektöründe en mutlu şirket unvanına sahip oldu. Polisan Kansai Boya ise boya ve kimya sektörlerinin en mutlu şirketi olarak liderlik koltuğuna oturdu. Ayrıca, araştırmada holdingin kimya sektöründeki iştiraki Polisan Kimya da en mutlu iş yeri "geçer" standardını sağlayarak 1 yıldızlı sertifikayla ödüllendirildi.

"Yeni nesil İK yönetimi çalışan motivasyonu sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Grup İK Direktörü Mahmut Temiz, Polisan Holding'in sahip olduğu "biz" kültürünün yüksek güven iklimi ile birleşerek güçlü bir sinerji yarattığını ve bütün yapıda bunun net bir şekilde hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarım asrı aşan deneyimimizden gelen gücümüzü yenilikçi yüzümüzle birleştirerek geliştirdiğimiz yeni nesil İK yönetimimizle çalışanlarımızı aradıkları motivasyonla buluştururken, faaliyetlerimize sürdürülebilirlik kazandırıyoruz. Çalışan motivasyonunu odağına alan bir holding olarak oluşturduğumuz mutluluk kültürünü daha da derinleştirerek verimliliğimizi daha da artıracağız. Bu amaçla Holding başta olmak üzere bütün iştiraklerdeki çalışanlarımızın CEO'ya soru sorabildiği ve birinci ağızdan cevap aldıkları 'CEO ile Bir Mola' online buluşmamızı ayda bir olacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Oluşan bu mutluluk kültürünü büyüten Ortak Kültür Girişimi Projemizi, Kültür Elçileri Çalışmamızı, motivasyon buluşmalarımızı, çalışanı dinleme seanslarımızı önemsiyoruz ve kapsamını genişletmek, katılımcı yönetim anlayışına daha fazla etki eden bir hale getirmek istiyoruz. Çalışan motivasyonunu odağına alan bir holding olarak mutlu, başarılı ve ülkesine daha fazla değer sunan bir yapı olmak temel önceliğimizi oluşturuyor."