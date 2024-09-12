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Limak İnşaat, Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesinde 48. Sıraya Yükseldi

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Limak İnşaat, Türkiye dışındaki mühendislik projeleri ve yatırım büyüklüğü ile dünya sıralamasında 48'inci sıraya yükseldi. Türkiye, küresel müteahhitlik hizmetlerinde 42 şirket ile Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Dünya inşaat sektörünün köklü ve saygın dergisi Engineering News-Record'un (ENR), müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerini esas alarak hazırladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2024 yılı listesi açıklandı. Limak İnşaat, Türkiye dışındaki mühendislik projeleri ve yatırım büyüklüğü ile dünya sıralamasında 48'inci sıraya yükseldi.

Uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2024 yılı sıralaması açıklandı. Buna göre Türkiye, küresel müteahhitlik hizmetlerinde 42 şirket ile Çin'den sonra ikinci sırada yer alırken, Limak İnşaat listede ilk 50'ye giren tek Türk şirketi oldu. Geçen yıla göre iki basamak yükselerek 48'inci sırada yer alan Limak İnşaat, listedeki Türk şirketleri arasında da liderliğe yükseldi.

Açıklamaya göre, ENR 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesi, müteahhitlerin her yıl ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak hazırlanıyor. Dünyanın birçok bölgesinde müteahhitlik hizmeti veren Limak İnşaat, yönetişim ve organizasyon kabiliyetlerinin yanı sıra açık iş süreçleri sayesinde dünya çapında zorlu ve iddialı projeleri üstleniyor. Şirket yurt dışında gerçekleştirdiği projelerin hacmiyle ENR listesinde her yıl zirveye doğru ilerliyor. Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere, endüstriyel tesislerden petrol ve doğal gaz boru hatlarına kadar pek çok projeyi hayata geçiren şirket, sürdürülebilirlik alanında da çalışmalarına devam ediyor.

14 ülkede farklı sektörlerdeki projeleri ve 60 binin üzerindeki çalışanıyla faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu'nun önümüzdeki 10 yıl için belirlediği hedefleri arasında ise şunlar yer alıyor:

Kapsayıcılık ve çeşitlilikte lider olmak, faaliyet gösterilen tüm sektörlerde çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmak, tüm şirketlerde emisyon azaltımına yönelik çalışmalar yapılarak 2026'ya kadar emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak. Faaliyet gösterilen bölgelerde, yerel paydaşların iklim dirençli ve uyumlu olacak şekilde ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası ortaklıklara sahip kapsayıcı toplumsal yatırımlar gerçekleştirmek, stratejik tedarikçilerde 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir bir tedarik zincirine sahip olmak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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