lifebox çekilişinin talihlileri belli oldu - Haberler

Kişisel bulut depolama hizmeti lifebox uygulaması tarafından PhotoPick özelliğinin kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen çekiliş kampanyasının talihlileri belli oldu. Arabanın talihlisi Balıkesir'den çıkarken, üç motosiklet çekilişini ise Ankara, Mersin ve İstanbul'dan talihliler kazandı.

Kişisel bulut depolama servisi lifebox tarafından düzenlenen çekiliş kampanyasının kazananları belli oldu. 01.11.2021-01.02.2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde lifebox uygulamasında yer alan PhotoPick özelliğinin kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen çekilişe yaklaşık 410 bin katılım sağlandı. Araba kazanan talihli Balıkesir'den Süleyman Kızılkurt olurken; Vespa kazanan talihliler ise Ankara'dan Ayten Terzi, Mersin'den Mehmet Kemal Doğan ve İstanbul'dan Mustafa Kadıoğlu oldu. Anahtar teslimleri, lifebox direktörü Sezer Yeşiltaş tarafından gerçekleştirildi.

PHOTOPİCK EN ÇOK BEĞENİ ALABİLECEK I ANALİZ EDİYOR

lifebox, Türkiye'den doğarak dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına güvenli ve sadeleştirilmiş bir bulut deneyimi sunuyor. Uygulama, PhotoPick özelliğiyle sosyal medyada en çok beğeni alabilecek fotoğraf analizi yapıyor. Bu özellik, sosyal medyada yapılacak paylaşımlar konusunda tavsiyeler vererek daha aktif bir sosyal medya deneyimi vadediyor. PhotoPick ile uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanıyor ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim yaratabileceğine dair öneri alınıyor. Böylelikle otomatik yedekleme, yüz ve obje tanıma ve fotoğrafları akıllı albümlere göre klasörleme gibi özellikleriyle kullanıcılarına daha iyi bir depolama deneyimi sunan lifebox, kullanıcılarını hangi fotoğrafı paylaşacağının kararsızlığından da kurtarıyor.

Bir sonraki lifebox çekiliş kampanyasının haziran ayında lifebox Instagram sayfasından duyurulacağı ve talihlilere sürpriz hediyeler verileceği açıklandı. Kampanyanın detayları ise önümüzdeki günlerde lifebox Instagram hesabından duyurulacak.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi