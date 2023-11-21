Libyalı Petrol Şirketleri, Çinli Şirketlerle İşbirliği Yapmayı Hedefliyor

Libyalı petrol şirketleri, üretimi artırmak ve sektörü geliştirmek için Çinli petrol şirketleriyle işbirliği yapmayı umduklarını belirtti. Libya'nın petrol ve gaz üretimini artırmak ve işletme masraflarını düşürmek isteyen şirketler, Çinli şirketlerin deneyimlerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

TUNUS, 21 Kasım (Xinhua) -- Libyalı petrol şirketleri, üretimi artırmak ve sektörü daha da geliştirmek üzere Çinli petrol şirketleriyle işbirliği yapmayı umduklarını belirtti.

Söz konusu açıklama Pazartesi günü Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı Çin Seddi Sondaj Şirketi tarafından Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen ve Libya, Tunus ve Güney Sudan'dan 20'yi aşkın petrol şirketinin katıldığı bir teknik seminer sırasında yapıldı.

"Çin'in petrol ve doğalgaz sektöründe büyük başarılara imza attığını" kaydeden Libya Ulusal Petrol Şirketi bakım ve onarım amiri Abdulhadi Abugnima, Libya'nın petrol ve gaz üretimini artırmak ve aynı zamanda yeni teknolojiler kullanarak işletme masraflarını düşürmek üzere önde gelen petrol şirketleriyle çalışmak istediklerini belirtti.

Libya'nın Al Vaha Petrol Şirketi'nde Kuyu Sondaj ve Bakım Departmanı başkanı olan Ghaith Bashir al-Firjani, "Çinli şirketlerin Libya'nın petrol sektöründe rol oynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu, sektörde iyi bir rekabet oluşturacaktır" dedi.

Libya'nın Mellitah Petrol ve Doğalgaz Şirketi'nde sondaj denetmeni olan Muammar Abdussalam ise, "Çin Seddi Sondaj Şirketi'nin Libya'da çalışmaya yeniden dönmesini şiddetle tavsiye ederim. Böylelikle Libya'da birden fazla petrol sahasında bu şirketin deneyimlerinden istifade edebiliriz" ifadesini kullandı.

Petrol ve doğalgaz, Libya'nın ana gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Ancak sektör son yıllarda silahlı çatışmalardan ve petrol sahaları ile limanların kapanmasından zarar görüyor.

Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Aoun geçen yılın Kasım ayında, önümüzdeki beş yıl içinde Libya'nın petrol üretimini günde 2,1 milyon varile ve doğalgaz üretimini günde yaklaşık 4 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.