Libya Petrol Kurumu (NOC), İtalyan enerji şirketi ENI ile petrol üretimini görüştü

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Trablus'u ziyaret eden İtalyan enerji şirketi ENI'nin heyeti ile bir araya geldi.

NOC'un sosyal medya platformu Facebook'taki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, ENI şirketinin Libya'da yürütmesi öngörülen ve daha önceden planlanmış projelerin masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Petrol üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve iki taraf arasındaki iş birliği araçlarının geliştirilmesinin oldukça önemli olduğu vurgusu yapılan açıklamada, " Libya'nın ulusal ekonomisinin desteklenmesi için üretim kapasitesinin arttırılması gerekliliğine dair fikir alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Başkan Sanalla'nın, Birleşik Krallık Libya Büyükelçisi Caroline Hurndal ve Avrupa Birliği Libya Büyükelçisi Jose Antonio ile de ayrı ayrı birer görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.