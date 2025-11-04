Haberler

Libya'nın Gadamis Petrol Havzasında Yeni Keşif

Libya'nın batısındaki Gadamis petrol havzasında günlük 4 bin 675 varil ham petrol üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol keşfi yapıldı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, AGOCO'nun gerçekleştirdiği keşif hakkında bilgi verdi.

Libya'nın batısındaki Gadamis petrol havzasında günlük 4 bin 675 varilin üzerinde üretim kapasiteli petrol keşfi yapıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Kurumun iştirak şirketi AGOCO'nun Gadamis bölgesindeki yeni keşfi hakkında bilgi verildi.

Yeni keşif alanında günlük 4 bin 675 varil ham petrol ve 2 milyon fit küp gaz üretimi yapılmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, projenin tamamıyla NOC'a ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Ekonomi
