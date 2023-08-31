Libya Merkez Bankası Başkanı Tunus'ta işbirliği görüşmeleri yaptı

Libya Merkez Bankası Başkanı Es-Sıddık Ömer el-Kebir, Tunuslu mevkidaşı Mervan el-Abbasi ile ikili işbirliğini görüştü.

Libya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Kebir'in bölgesel ve uluslararası muhataplarıyla bağlarını güçlendirme adımları çerçevesinde ilk yurt dışı ziyaretini Tunus'a gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Kebir'in Tunuslu mevkidaşı Abbasi ile ikili işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldığı ifade edildi.

Libya Merkez Bankası, 20 Ağustos'ta başkent Trablus ve Bingazi'de olmak üzere iki ayrı yapı şeklinde faaliyet gösteren bankanın birleştirilmesi kararı almıştı. Libya Merkez Bankası'nın birleşme kararı, yerel ve uluslararası alanda memnuniyetle karşılanmıştı.

Libya'daki taraflar arasında yaşanan ve ülkeyi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı yönetime bölen parçalanmışlık hali iktisadi kurumlar üzerinde de etkili oluyordu. Bu kurumların başında Libya Merkez Bankası geliyordu.

Merkez Bankası Trablus ve El-Beyda kentleri olmak üzere ikiye bölünmüştü ve her bir şubenin başında iki ayrı başkan bulunuyordu. Beyda'daki şube daha sonra Bingazi'ye nakledilmişti.