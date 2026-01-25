Libya Petrol Bakanı Abdussadık, Umman, İtalya ve Avusturya enerji şirketleriyle işbirliğini görüştü

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Umman enerji şirketi OQEP, İtalyan enerji şirketi Eni ve Avusturya enerji şirketi OMV yöneticileri ile enerji alanında işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Abdussadık'ın başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında çeşitli uluslararası enerji şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Abdussadık'ın Umman enerji şirketi OQEP'in yöneticileri ile yaptığı görüşmede, yeni petrol sahalarının keşfi, üretimi ve geliştirilmesi alanlarında işbirliği fırsatlarının ele alındığı kaydedildi.

Libya Petrol Bakanı'nın İtalyan enerji şirketi Eni yöneticileri ile yaptığı toplantıda ise devam eden doğal gaz projeleri ve üretim kapasitesinin artırılması konularının değerlendirildiği aktarıldı.

Abdussadık'ın ayrıca, Avusturya enerji şirketi OMV yöneticileri ile yaptığı görüşmede de, mevcut projelerin geliştirilmesi konusunun görüşüldüğü ve enerji sektörünün verimliliğini artırmak için yeni fırsatların gözden geçirildiği ifade edildi.