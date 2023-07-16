Libya'da Şerara ve Fil petrol sahaları yeniden faaliyete geçti

Libya'da 13 Temmuz'dan bu yana üretim yapılamayan Şerara ve Fil petrol sahalarının, eski Maliye Bakanı Farac Bumatari'nin serbest bırakılmasının ardından yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

Libya'da 13 Temmuz'dan bu yana üretim yapılamayan Şerara ve Fil petrol sahalarının, eski Maliye Bakanı Farac Bumatari'nin serbest bırakılmasının ardından yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

Libya Petrol Bakanlığının yaptığı yazılı açıklama Facebook sayfasında yayımlandı.

Açıklamada, Akakusoil şirketi yönetimindeki Şerara ile Mellitah Petrol ve Gaz şirketi yönetimindeki Fil petrol sahalarında üretimin yeniden başladığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu iki petrol sahasında ve tüm limanlarda çalışanlara, üretimin devam etmesi için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür edildi.

Petrol Bakanlığının açıklamasından kısa bir süre önce de Şerara petrol sahasından yetkililer, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Bumatari'nin serbest bırakılmasını talep eden yerel gruplar tarafından kapatılan sahanın yeniden açıldığını duyurmuştu.

Yetkililer, Şerara'da sayıları 340'ı bulan petrol kuyularının yeniden faaliyete geçmesinin saatlerce, günlük 250 bin varil olan üretim kapasitesine ulaşılmasının ise günlerce süreceğini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı İç Güvenlik Teşkilatı 13 Temmuz'da Bumatari'yi Mitiga Havalimanı'nda gözaltına almış, Libya Devlet Yüksek Konseyinin 5 üyesinin de pasaportlarına el koyarak seyahat etmelerine engel olmuştu.

Bunun üzerine Bumatari'nin de bağlı olduğu Zeviyye kabilesi mensupları, petrol sahalarını kapattıklarını duyurmuştu. Bumatari, 2 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.