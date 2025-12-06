Libya'nın başkenti Trablus'ta "2025 Libya-Afrika Uluslararası Gaz Forumu" başladı

Libya'nın ilk kez düzenlediği "2025 Libya- Afrika Uluslararası Gaz Forumu" Afrika'da doğal gaz üreten ülkeler ile Avrupa'da doğal gaz tüketen ülkeleri bir araya getirdi.

Başkent Trablus'ta düzenlenen ve yarın da devam edecek olan Forum'un açılışında konuşan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Forum'un hedefinin Afrika'nın gaz üreticileri ile Avrupalı ??gaz tüketicileri arasında uzun vadeli bir diyalog ortamı kurmak olduğunu söyledi.

"Biz Libya'da muazzam gaz kaynaklarına sahibiz. Jeopolitik olarak, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasında kalan en stratejik kavşak noktalarından birinde bulunuyoruz." diyen Abdussadık, ülkesinin konumunun ve doğal gaz kaynaklarının ekonomik ve ticari açıdan büyük bir önemi olduğunu kaydetti.

Abdussadık, Libya'yı İtalya üzerinden Avrupa'ya bağlayan bir gaz boru hattı bulunduğunu hatırlatarak şunları aktardı:

"Avrupa'daki komşularımız enerji güvenliği gereksinimlerini karşılamak için acilen gaza ihtiyaç duyuyorlar. Libya, Afrika'yı Avrupa'ya bağlayacak bir merkez ve köprü, biz buna hazırız."

Türkiye ve Libya arasında enerji sektöründeki ilişki mükemmel

Libya Enerji ve Gaz Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisi Müdürü Muhammed Ramazan Zeyd, Forum'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Forum'un ana hedefinin gaz ihraç eden ile ithal eden ülkeler arasında bir diyalog platformu oluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye ve Libya arasında enerji alanındaki işbirliğine de değinen Zeyd, "Özellikle (Türkiye ve Libya arasında imzalanan) son mutabakat zaptı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın geçen ay Libya'ya yaptığı ziyaret ile birlikte Libya ile Türkiye arasında enerji sektöründeki ilişkinin çok mükemmel olduğuna inanıyoruz."

Zeyd, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında imzalanan anlaşmanın ve Enerji Bakanı Bayraktar'ın son ziyaretinin iki ülke arasında enerji sektöründeki ortaklığı ve iş birliğini güçlendiren mükemmel işaretler olduğunu sözlerine ekledi.

NOC ve TPAO arasındaki mutabakat zaptı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), 25 Haziran'da, Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere mutabakat zaptı imzalamıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, zapt, İstanbul'da TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mesud Süleyman??????? tarafından imzalanmıştı.

Bu kapsamda, TPAO'nun, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürüteceği bildirilmiş ve bu kapsamda 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yapılacağı ve elde edilen verilerin en fazla 9 ay içinde işleneceği aktarılmıştı.