LG'nin kıvrılabilir OLED TV'si ön siparişle satışa sunuldu

LG Electronics (LG), juststandart.com web sitesi üzerinden dünyanın ilk kıvrılabilir TV'si olan LG SIGNATURE OLED R'nin Türkiye'de ön sipariş seçeneği ile satışa sunulduğunu duyurdu.

LG açıklamasına göre, bulunduğu mekana bambaşka bir hava katan bu ultra premium TV, sınırlı sayıda satışa sunuluyor. LG SIGNATURE OLED R'ler, ön sipariş üzerine özel olarak üretiliyor, titizlikle monte ediliyor ve LG'nin Güney Kore'deki fabrikasında en deneyimli ekip tarafından en kaliteli işçilikle tamamlanıyor.

LG SIGNATURE OLED R, en iyisini talep eden, oyunun kurallarını değiştiren ve yeniliğin gerçek değerini anlayabilen tüketicilerce bir başyapıt olarak tanımlanıyor. LG SIGNATURE OLED R, sadece olağanüstü bir mühendislik ve kullanıcı odaklı tasarım başarısı değil, her alanı zenginleştirecek ve her yaşam tarzını tamamlayacak bir sanat eseri konumunda bulunuyor.

LG SIGNATURE OLED R, üstün görüntü kalitesi sağlamak için kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisinden ve bağımsız karartma kontrolünden yararlanan, tek bir cam levhadan yapılan, pürüzsüz 65 inç, esnek bir OLED ekrana sahip.

Yeni TV, gelişmiş donanımın ötesinde, LG'nin yenilik yapma ve tüketici avantajlarına doğrudan katkıda bulunan yeni olanaklar yaratma konusundaki rakipsiz yeteneğini temsil ediyor. TV'nin kıvrılabilir tasarımı ev eğlencesi alanında da yepyeni bir olanak yaratarak düğmeye dokunarak gözden kaybolabilen bir TV ile çevresindeki alan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor.

Üç farklı kullanım şekli

LG'nin tasarımı, kullanıcıları duvarın sınırlamalarından kurtararak, yalnızca açıldığında yararlı olan büyük, siyah bir ekran için kalıcı olarak yer ayırmak zorunda kalmadan yaşam ortamlarını düzenlemelerine olanak tanıyor.

LG SIGNATURE OLED R, üç farklı görüntüleme formatına dönüşebilme özelliği ile şirketin OLED teknolojisindeki ustalığı sayesinde kullanıcı deneyimini heyecan verici, yeni yollarla genişletiyor.

Tam Görünüm modunda, LG SIGNATURE OLED R 65 inç boyutuna gelerek, sürükleyici bir deneyim için büyüleyici bir renk ve ses görüntüsü sunuyor. LG'nin önde gelen işlemci teknolojisiyle güçlendirilen TV, görüntü ve ses kalitesini ortama ve sergilenen içeriğe göre optimize etmek için Yapay Zeka (AI) ve derin öğrenme algoritması kullanıyor.

LG SIGNATURE OLED R ayrıca Türkçe de dahil olmak üzere birçok dilde sesle etkinleştirilen Akıllı Ses Tanıma fonksiyonu ile sesli komut verilerek kontrol edilebiliyor. Yarı Görünüm, LG SIGNATURE OLED TV R'nin kısmen açılmasına izin vererek, tam TV ekranı gerektirmeyen belirli görevlerin yönetimine olanak tanıyor. Bu modda kullanıcılar, diğer ev aletlerini uzaktan çalıştırmak için Saat, Çerçeve, Mood, Müzik ve Ev Kontrol Paneli gibi özellikler ve modlar arasından seçim yapabiliyor.

Kullanılmadığında bile görsel alan kaplayan diğer TV'lerin aksine, kıvrılabilir ekran daha fazla esneklik sunuyor. Sıfır Görünüm modunda OLED ekran tamamen kayboluyor ve herhangi bir iç mekana mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Sıfır Görünüm'de bile kullanıcılar, 4.2 kanallı, 100W önden ateşlemeli Dolby Atmos ses sisteminden yayılan müzik ve diğer ses içeriğinin keyfini çıkarabiliyorlar.

Şık ve zarif tasarım

Artizan düzeydeki özen, fırçalanmış alüminyum kasasından Kvadrat of Denmark imzalı şık ve modern yün hoparlör kapağına kadar LG SIGNATURE OLED R'ın her detayında görünüyor. Tüketiciler, LG SIGNATURE OLED R'ın alüminyum tabanına bir isim veya mesaj yazdırarak ünitelerini daha da kişiselleştirebiliyorlar.

LG SIGNATURE OLED R, daha az hava kirleten madde üretmek, tehlikeli madde kullanımını azaltmak ve geri dönüşümü kolaylaştırmak için İsviçre merkezli Societe Generale de Surveillance tarafından onaylanmış bir OLED panel kullanıyor.

TV, ABD merkezli Eyesafe'in düşük mavi ışık emisyonu gereksinimini karşılayan dünyanın ilk Eyesafe sertifikalı TV panellerini kullanıyor ve ayrıca TÜV Rheinland ve Underwriters Laboratories tarafından olumlu olarak derecelendirilmiş durumda.