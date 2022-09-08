LG, #DoğruSuGelecek kampanyasında 5 bin fidan bağışladı

LG, Haziran ayında başlattığı #DoğruSuGelecek kampanyası kapsamında, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na 5 bin fidan bağışı yaptı.

LG, Haziran ayında başlattığı #DoğruSuGelecek kampanyası kapsamında, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na 5 bin fidan bağışı yaptı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket çevre ve toplum faydası ile sürdürülebilirlik prensipleri kapsamında çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Bu çerçevede LG'nin Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü özel olarak oluşturduğu #DoğruSuGelecek kampanyası tüketicilerden büyük ilgi gördü.

Kampanya kapsamında, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na 5 bin fidan bağışı yapılırken, LG'nin sürdürülebilirlik prensibi altındaki çalışmaları yıl boyunca devam edecek.

Sosyal medyadan #DoğruSuGelecek kampanyasına destek

Verilen bilgiye göre toplumun kuraklığa karşı bilinçlenesine katkı sağlamak amacıyla, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde başlatılan #DoğruSuGelecek kampanyasına, sosyal medya kullanıcılarından büyük destek geldi.

Sosyal medya kullanıcıların bu desteği fidan bağışına dönüşerek, ülkemizin yeşermesine katkı sağladı. Tüketicileri bilinçli su kullanımı ve bulaşıkları yıkamadan önce sudan geçirmenin yaratacağı su israfı konusunda bilgilendiren kampanya kapsamında çeşitli sosyal medya filtreleriyle de bilinç oluşmasına yardımcı olmuştu.

LG sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor

Sürdürülebilirlik çalışmaları ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken LG, toplum ve çevre odaklı hareket ederek, tüketicilerin konforu için olduğu kadar dünyamızın geleceği için de çalışıyor.

Sıfır karbon ve döngüsel ekonomi elde etmek, akıllı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve daha iyi bir toplum yaratmak amacıyla çalışmalar sürdüren LG, 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor.

Enerji ve su tasarrufu sağlayan beyaz eşyalarıyla da öne çıkan LG'nin çevre dostu "Buhar" teknolojisi ile çamaşır ve bulaşıkların enerji ve sudan tasarruf edilerek yıkanmasını sağlamanın yanı sıra ekstra hijyen sağlıyor.

LG'nin Inverter Lineer Kompresörü, buzdolaplarında devrim yaratarak yüzde 32'ye varan enerji tasarrufu sağlarken LG markalı çamaşır makinelerinde, 6 Motion Direct Drive teknolojisi ile çamaşırların kumaşı belirlenerek kumaşa özel yıkama tekniği uygulanıyor.

Böylelikle, standart çamaşır makinelerinin uyguladığı standart yıkama programlarına oranla yüzde 45 enerji tasarrufu sağlanıyor.

LG, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor.