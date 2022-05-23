LG'den yaz sıcağına iklimlendirme çözümleri - Haberler

LG, iklimlendirme çözümleri ile hem serinleme, hem temiz bir havaya kavuşma hem de klimaların sağladığı serinliği artırma imkanı sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG markalı klima, CeilingFan Tavan Vantilatörü ve PuriCare360 Hava Temizleyici, ihtiyaç doğrultusunda tek başlarına temiz ve sağlıklı hava sağladıkları gibi, bir arada kullanıldıklarında, bulundukları ortamın hava kalitesini artırıyor.

Daha doğal ve yumuşak bir hava sunan CeilingFan, birlikte kullanıldığı klimaların etkisini artırarak, yüzde 29 daha hızlı soğutma sağlıyor, bu sayede hava ısısını istediğiniz dereceye daha kısa sürede getirerek daha az enerji harcayarak tasarruf sağlıyor.

LG UV Sirius ve UV ArtCool Klimalar, çok aşamalı filtre sistemleriyle daha sağlıklı bir hava soluma imkanı veriyor, klimalar fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek yüzde 99,99 oranında sterilizasyon sağlıyor. Bu klimalarda, ürüne giren hava ve klima fanı, LG'nin UVNano teknolojisi ile temizleniyor böylelikle hava daha temiz ve hijyenik oluyor. Klimalarda bulunan Iyonizer özelliği ise zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor.

Birlikte kullanıldığında, LG Klimaların verdiği havayı tüm eve yaymanın yanı sıra, tek başına kullanıldığında daha doğal bir serinlik oluşturan LG CeilingFan tavan vantilatörü, yumuşak ve ferah bir his bırakan serinliği ile kullanıcıların bulundukları odanın havasını doğal bir şekilde serinletmesini sağlıyor.

Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90'ınından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare360 Hava Temizleyici, endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizliyor, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor.

LG PuriCare360 Hava Temizleyici, benzersiz arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok ediyor.

LG markalı tüm iklimlendirme ürünleri LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerinin havasını diledikleri gibi temizleyebiliyor, diledikleri serinliğe getirebiliyor, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu izleyebiliyorlar.