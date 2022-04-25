LG'den rekor kıran oyunlar için yüksek performans monitör

LG Electronics (LG), oyun monitörü UltraGear 24GN53 A-B ile oyun tutkunları için yüksek performans ve görüntüyü bir arada sunuyor.

LG açıklamasına göre, şirket, 23,6 inçlik FHD TN ekran, 1 ms, AMD FreeSync Premium, 144Hz yenileme hızı, çoklu giriş ve oyuncu dostu GUI özellikleri ile oyunculara yüksek performans sunan LG UltraGear 24GN53 A-B oyun monitörü ile "ezber" bozuyor.

Gişe rekorları kıran oyunlar için yüksek performanslı işlevler sunan güçlü bir oyun ekranı olan LG UltraGear 24GN53 A-B, 144 Hz'lik ultra yüksek hızıyla oyuncuların sonraki kareyi daha hızlı görmelerini ve görüntünün daha sorunsuz görünmesini sağlıyor. Böylelikle rekabet seven oyuncular, rakiplerine daha hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyor.

1 ms (GtG) ile kararan ve titreyen ekranlara son veren LG UltraGear 24GN53 A-B, aşırı hızın yan etkilerini elimine ediyor. FreeSync Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşatan monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse sıfırlıyor.

Dinamik hareket senkronizasyonu sayesinde giriş gecikmesinin en aza indirilmesiyle oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor. Siyah dengeleyici sayesinde de oyuncular, en karanlık yerlerde gizlenen keskin nişancılardan kaçabiliyor ve flaş bombasından hızlıca uzaklaşabiliyor.

LG UltraGear 24GN53 A-B, V kanatlı standı ile oyuncuların oyun deneyimini geliştirmesine olanak tanıyor. Ekranın eğimini değiştirmek için ayarlanabilen taban ise daha rahat oyun sağlıyor.