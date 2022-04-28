LG'den ilk çeyrekte 17,53 milyar dolarlık rekor gelir

LG Electronics Inc. (LG), şirket tarihindeki en yüksek üç aylık gelir olan 21,11 trilyon Kore wonu (KRW) (17,53 milyar dolar) konsolide satış ile 2022'nin ilk çeyrek rakamlarını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, 1,88 trilyon KRW (1,56 milyar dolar) tutarındaki işletme karı, telif gelirinden olumlu etkilendi, bir kerelik iş gücü yeniden yapılandırma maliyetiyle kısmen dengelendi.

Bir yıl önceki ilk çeyreğe kıyasla, gelirler yüzde 18,5, karlılık ise yüzde 6,4 arttı. Bu artış, tüm dünyadaki tüketicilerin, daha sağlıklı yaşam ve enerji verimliliği konularına odaklanırken, LG ürünlerine gösterdikleri güçlü talebi yansıtıyor. Araç bileşenleri iş biriminin satışları, otomobil parçalarına yönelik talep artışı nedeniyle yükseldi. Bu talep artışı, otomotiv yarı iletkenlerinin zor bulunmasına karşı proaktif ve önleyici bir aksiyon olarak görülüyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri şirketi, ilk çeyrekte 7,97 trilyon KRW (6,62 milyar dolar) tutarında satış ve 447,60 milyar KRW (371,68 milyon dolar) faaliyet karı elde etti. Satışlar, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,8 arttı ve iş birimi en yüksek üç aylık gelirini kaydetti. Büyüme, büyük ölçüde üst sınıf ürünler ve buhar teknolojisi kullanan hijyen ürünleri gibi yeni kategorilerdeki güçlü performanstan kaynaklandı. Beyaz Eşya İş Birimi'nin, yeni ürün kategorilerinde denizaşırı satışları genişleterek büyümeye devam etmesi bekliyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri şirketinden 156 milyon dolarlık işletme karı

LG Ev Eğlence Sistemleri şirketi, 4,06 trilyon KRW (3,38 milyar dolar) satış ve 188,40 milyar KRW (156,44 milyon dolar) işletme karı kaydetti. Satışlar, Avrupa ve Kuzey Amerika'da OLED ve büyük ekran TV'ler de dahil olmak üzere premium ürünlere yönelik devam eden talep nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı. İş biriminin, LG OLED TV'ler, QNED TV'ler ve büyük ekran TV'ler dahil olmak üzere premium TV'lerin satışlarını artırarak büyümesini devam ettirmesi bekliyor.

LG Otomotiv Malzemeleri şirketi, ilk çeyrekte 1,88 trilyon KRW (1,56 milyar dolar) tutarında satış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik satış artışı, otomotiv yarı iletkenlerindeki stok yetersizliğine önleyici bir tepkiyi yansıttı. İş biriminin ilk çeyrek faaliyet zararı 6,30 milyar KRW'ye (5,23 milyon dolar) daraldı ve şirket, karlılığı daha da artırmak için daha iyi maliyet yönetimi uyguladı.

LG Profesyonel Ürünler şirketi, akademik sezonun başında monitörler ve PC ürünleri gibi ürünlere olan talebin devam etmesi ve gelirlerin toparlanması sayesinde bir yıl öncesine göre yüzde 23,7 artışla 2,02 trilyon KRW (1,67 milyar dolar) birinci çeyrek geliri elde etti. B2B segmentinde ürün rekabet gücü ve operasyonel verimlilik de iyileştirildi.

LG Electronics'in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 31 Mart 2022'de sona eren üç aylık dönem için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) dayanıyor. Kore wonu (KRW) cinsinden tutarlar, ilgili çeyreğin üç aylık döneminin ortalama oranı üzerinden dolara çevriliyor (dolar başına 1.204,26 KRW).