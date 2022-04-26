LG CeilingFan ve LG klimalar birlikte kullanıldığında soğutma etkisi yüzde 29 artıyor

Daha doğal ve yumuşak bir hava sunan LG CeilingFan, klimaların etkisini artırarak, yüzde 29 daha hızlı soğutma sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG CeilingFan, sunduğu doğal serinlikle, kullanıcıların evlerine ferah bir orman havası taşıyor. Güçlü motoru ve kanatlarıyla hava akışı sağlayan ve hava kalitesini artıran LG CeilingFan, LG klimalarla birlikte kullanıldığında ise evdeki konforu üst seviyeye çıkartıyor. CeilingFan, klimaların etkisini artırarak, yüzde 29 daha hızlı soğutma sunuyor.

LG CeilingFan tavan vantilatörünün çift kanadı rahatsızlık hissi yaratmadan hava akışı sağlıyor. Ürünün balina yüzgecinden ilhan alınarak tasarlanan kanatları, oda içerisindeki kör noktaları da ortadan kaldırarak, tüm alana eşit bir hava iletiyor. Yekpare tasarıma sahip LG CeilingFan, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile kullanıcılara uzun yıllar kullanım imkanı da sunuyor. LG Premium LED ekran ise kullanıcıların ortamı kontrol etmesini kolaylaştırıyor.

LG CeilingFan ayrıca, "uyku modu", ThinQ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilmesi ve sessiz çalışması ile öne çıkıyor.