LG çamaşır çözümlerine UL onayı - Haberler

LG Electronics (LG), yükseltilebilir cihazlarından çamaşır yıkama çözümlerine uygulanan AI teknolojisinin, küresel güvenlik bilimi lideri olan UL'den "AI Algoritması Tekrarlanabilirlik Prosesi Doğrulaması" aldığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, beyaz eşya sektörü için bir ilk olan doğrulama, LG'nin, yıkanan veya kurutulan kumaş türlerini tespit etmek için derin öğrenmeyi kullanan ve farklı çamaşır türleri için en uygun döngü ve ayarları seçen Yapay Zeka Doğrudan Sürücü (AI DD) teknolojisinin gelişmiş yeteneklerini doğruluyor.

Vadettiği performansı gösterdiği kanıtlanan LG'nin AI DD'si, çamaşır yıkama çözümlerinde kullanılan ilk UL onaylı AI çözümü olarak gösteriliyor. LG'nin AI DD teknolojisi, kullanılan "öğrenme" verilerinin uygunluğu ve algoritmasının gerçek kullanımdaki performansı gibi çeşitli kriterleri ölçen kapsamlı bir UL değerlendirmesinden geçti.

LG'nin AI DD donanımlı çamaşır yıkama çözümleri, tüketicilere daha fazla rahatlık ve kumaşlara hassas bakım sağlıyor. AI DD, her kumaş türü için en uygun yıkama modelini otomatik olarak belirlemek üzere bilgisayarların kendi kendilerine düşünmelerine ve öğrenmelerine olanak tanıyan bir teknoloji olan derin öğrenmeden yararlanıyor. Her döngüde çamaşırların ağırlığını ve yumuşaklığını algılayan LG'nin akıllı çamaşır ve kurutma makineleri, çamaşırları tertemiz hale getirirken kumaş hasarını da azaltıyor.

LG'nin farklılaştırılmış AI teknolojisi, Kore Test Laboratuvarı (AI güvenlik sertifikası) ve Kore Standartlar Birliği (AI+ sertifikası) dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından da tanınıyor.

Bu yıl LG, yükseltilebilir cihaz konseptini tanıtarak ev aletleri inovasyonunu daha da ileriye taşıdı. Kullanıcı rahatlığını ve değerini artıran LG yükseltilebilir cihazlar, ThinQ uygulaması aracılığıyla sağlanan yazılım ve donanım yükseltmeleri aracılığıyla yeni özellikler ve işlevler ekleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Lyu Jae-cheol, "UL tarafından onaylanmış son AI teknolojisine sahip sektördeki ilk şirket olmak, küresel beyaz eşya pazarındaki liderliğimizin bir kanıtı. LG, en yeni AI ve benzersiz çamaşır yıkama teknolojilerimizden yararlanan yenilikçi beyaz eşyalarıyla müşteri deneyimini yeni zirvelere taşımaya ve günlük hayatı kolaylaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.