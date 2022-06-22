LG beyaz eşya alanlara Sodexo Flexogift hediye kodu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LG beyaz eşya alanlara Sodexo Flexogift hediye kodu

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
LG beyaz eşya alanlara Sodexo Flexogift hediye kodu

LG, 3-30 Haziran 2002 tarihleri arasında geçerli Beyaz Eşya Kampanyası ile, tüketicilerine 2 bin TL'ye varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor.

LG, 3-30 Haziran 2002 tarihleri arasında geçerli Beyaz Eşya Kampanyası ile, tüketicilerine 2 bin TL'ye varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Brandshop, Teknosa ya da MediaMarkt mağazalarından satın alınan seçili LG markalı buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi modelleri, tüketicilerine diledikleri mağazadan ihtiyaçlarını alabilecekleri bir kod kazandırıyor.

Tüketiciler, Sodexo Flexogift hediye kodları ile gıdadan giyime, teknolojiden e-ticarete bir çok farklı satış noktasında alışveriş yapabiliyorlar.

Tüketicilerin kampanyaya katılabilmesi için en geç 5 Temmuz 2022 tarihine kadar http://www.lgkampanya.com adresindeki bilgileri doldurmaları, satın aldıkları ürünün faturasının fotoğrafını ve kurulum belgelerini net ve okunur şekilde yüklemeleri gerekiyor.

Sodexo Flexogift hediye dijital kodu gönderimi www.lgkampaya.com adresine girilen telefon numaralarına yapılıyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title