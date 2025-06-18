LG, 2025 OLED Serisini Türkiye'de Satışa Çıkardı

LG, 2025 OLED serisini Türkiye'de satışa çıkardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 OLED TV serisini Türkiye'de de satışa sunan LG, OLED evo G5 ve OLED evo C5 modelleriyle gelişmiş teknoloji ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini bir araya getiriyor.

İkinci Nesil Alpha 11 AI İşlemci ile güçlendirilen LG OLED evo G5, bir önceki model olan G4'e kıyasla yüzde 45'e varan daha yüksek parlaklık sağlıyor.

"Maksimum Parlaklık Arttırıcı" teknolojisi ve yapay zeka destekli görüntü iyileştirme yetenekleriyle donatılan ürün, üstün görüntü kalitesiyle öne çıkıyor.

Ayrıca G5, TÜV Rheinland tarafından verilen "İç Mekan Aydınlatmasında Gerçek Görsel Deneyim" sertifikasıyla 500 lux iç mekan ışığında dahi siyah seviyesi, kontrast ve renk doğruluğu açısından üstün performans sergilediği bağımsız olarak belgelenen ilk OLED TV oldu.

OLED evo G5, LG'nin en yeni webOS 25 Smart TV platformuyla sezgisel bir kullanım deneyimi sunarken, çoklu yapay zeka özellikleriyle kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlıyor.

"Filmmaker Modu" ile ortam ışığına göre otomatik uyum, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği, AI Ses Pro ile zengin ses detayları gibi ileri düzey özelliklerle donatılan model, 4K 165Hz VRR, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium teknolojileri sayesinde oyun tutkunlarına da hitap ediyor.

Cihaz, 65, 77, 83 ve 97 inç olmak üzere dört farklı ekran boyutunda sunulurken, hem sinema hem oyun deneyimi için kullanıcılarına alternatif oluşturuyor.

OLED evo C5 serisi

OLED evo C5 serisi de 8. Nesil Alpha 9 AI İşlemci ve Parlaklık Arttırıcı teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği sayesinde sinematik içeriklerde etkileyici bir atmosfer oluşturan seri, AI Görüntü Pro ve AI Ses Pro özellikleriyle görsel ve işitsel içeriği kullanıcıya özel şekilde optimize ediyor.

Yapay zeka destekli "Görüntü ve Ses Sihirbazı", kişisel tercihlere göre en uygun ayarları otomatik olarak yapılandırıyor.

OLED evo C5, 4K 144Hz, düşük gecikme süresi, VRR, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium gibi oyun odaklı gelişmiş özelliklerle donatılırken, her ortama uyum sağlayan modern tasarımıyla öne çıkıyor.

Türkiye'de 55, 65, 77 ve 83 inç olmak üzere dört ekran boyutunda tüketiciyle buluşan LG OLED evo C5, ev eğlencesinde yeni bir seviye vadediyor.

Avrupa pazarında toplam 10 milyon OLED TV satışı

Pazar araştırma şirketi Omdia'ya göre, LG, geçen yıl 3,18 milyon OLED TV ünitesi satışı gerçekleştirerek küresel OLED TV pazarında zirveye yerleşitı, özellikle dördüncü çeyrek satışları 1,1 milyon adedi aştı.

OLED TV'ler, 2023'te 1500 dolar ve üzeri fiyatlı modellere göre premium TV pazarının yüzde 45'ini oluşturarak bir önceki yıla göre yüzde 8,5 puanlık artış gösterdi.

Daha büyük ekranlara olan talep artmaya devam ettikçe, ultra büyük OLED TV sevkiyatlarının sayısı da arttı ve tüm OLED TV pazarının yüzde 16'sını oluşturdu.

LG, 77 inç, 83 inç, 88 inç ve 97 inçlik modeler de dahil olmak üzere 75 inç ve üzeri OLED ekranlar için 2024'te yüzde 57,5'lik bir payla pazarda ön planda kalmaya devam ediyor.

Şirket, Omdia'nın raporlarına göre, Avrupa pazarında toplam 10 milyon OLED TV satışı gerçekleştiren ilk marka olarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.