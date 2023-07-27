LG 2023'ün ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları duyurdu

LG Electronics Inc. (LG), 741,9 milyar Güney Kore wonu (KRW) işletme karı ile 2023 ikinci çeyrek konsolide gelirinin 20 trilyon KRW olduğunu açıkladı.

LG Electronics Inc. (LG), 741,9 milyar Güney Kore wonu (KRW) işletme karı ile 2023 ikinci çeyrek konsolide gelirinin 20 trilyon KRW olduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, tarihinin en yüksek ikinci çeyrek gelirlerini kaydetti. İkinci çeyrek sonuçları, şirketin ticari rekabet gücünü güçlendirirken sürekli büyümeyi sağlama stratejisinin başarısının altını çiziyor. Rekor gelir, şirketin yeni platform tabanlı hizmet işlerini takip ederek ve işletmeler arası (B2B) segmentlerini sürekli genişleterek iş yapısını temelden geliştirmeye yönelik eylemlerini yansıtıyor. Karlılık da güçlüydü ancak işletme geliri, esas olarak 2023'ün ikinci çeyreği için bir defaya mahsus olmak üzere geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 6,3 daha düşüktü.

Şirket, verimlilikleri optimize ederek ve gelişmiş talep tahmini ve üretim rekabetçiliği yoluyla pazar taleplerini önceden karşılayarak daha fazla karlılık artışı sağlamayı planlıyor. LG ayrıca çevrim içi marka mağazasını ve doğrudan tüketiciye yönelik işletmelerini sürekli olarak güçlendirmeyi planlıyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 7,99 trilyon KRW ikinci çeyrek geliri ve 600,1 milyar KRW işletme karı elde etti. Yoğunlaşan piyasa koşullarına rağmen iş birimi, klimalar ve enerji tasarruflu ısı pompası özellikli ürünler gibi yüksek talep gören ürünlerin artan satışları sayesinde güçlü bir karlılık kaydetti.

LG, ısı pompaları ve ESS dahil olmak üzere yüksek verimli yeniliklerinden yararlanacak

Faaliyet karı, verimli maliyet yapısı yönetimini yansıtarak önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Avrupa, Kuzey Amerika ve dünya çapında yeşil teknolojilere olan talep arttıkça LG, ısı pompaları ve ESS dahil olmak üzere yüksek verimli yeniliklerinden yararlanacak. Aynı zamanda şirket, elektrifikasyon trendini HVAC işinde gelecekteki büyüme için bir fırsat olarak görüyor. Üçüncü çeyrekte şirket, hiper kişiselleştirme, abonelikler ve hizmetler içeren yeni LG ThinQ UP 2.0 ev aletlerini piyasaya sürecek.

Bazı geniş kitlelere hitap eden cihaz serileri de pazar değişikliklerine yanıt olarak genişletilecek. Şirket, hizmet bazlı iş modellerini farklılaştırılmış ürün rekabet gücü ile birleştirerek beyaz eşya sektöründe bir paradigma değişimine öncülük etmeyi planlarken, istikrarlı karlılık için üretim, satın alma ve lojistik alanlarındaki verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, 3,15 trilyon KRW ikinci çeyrek geliri ve 123,6 milyar KRW işletme karı kaydetti. Dünya çapındaki tüketici elektroniği endüstrisi için zorlu iş koşulları devam ederken, LG, LG'nin webOS akıllı TV platformuna dayalı içerik ve hizmet işlerini büyüterek operasyonel verimliliği ve karlılığı artırmaya odaklanmaya devam etti.

Şirket, farklılaştırılmış ürünlerde içeriği, hizmetleri ve reklamları genişleterek TV iş portföyünü bir "medya ve eğlence hizmet sağlayıcısına" dönüştürmeyi amaçlıyor. İş birimi aynı zamanda dünyanın Zero Connect teknolojisine sahip ilk "kablosuz" tüketici TV'si olan 97 inç LG SIGNATURE OLED M'nin piyasaya sürülmesiyle LG'nin ultra geniş ekran TV pazarındaki liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ayrıca premium TV pazarını yönlendiren unsur olarak, şirketin popüler yeni Yaşam Tarzı Ekranlarının artan satışları gösteriliyor.

LG Araç Bileşen Çözümleri Şirketi'nin ikinci çeyrek geliri, şirket tarihindeki en yüksek ikinci çeyrek geliri olan 2,66 trilyon KRW oldu. Şirket, bir defaya mahsus provizyon gibi tekrarlanmayan giderler hariç 89,8 milyar KRW faaliyet karı ile iş performansı açısından ikinci çeyreğin en yüksek faaliyet karını elde etti. Ancak şirketin işletme kar marjı, General Motors'un Chevy Bolt EV'yi geri çağırmasıyla ilgili tek seferlik 151 milyar KRW'lik provizyonu da içerdikten sonra, 61,2 milyar KRW işletme zararına neden oldu. Bu karşılık, geri çağırma döneminde malzeme maliyetlerinde meydana gelen artışları yansıtıyor.

İş birimi, yüksek katma değerli ve yüksek performanslı işini büyütmeye odaklanarak büyüme ivmesini sürdürecek. Şirketin birikmiş siparişlerinin yıl sonuna kadar 100 trilyon KRW'ye ulaşması ve bunun da sıralı satış dönüşümüne yol açarak karlı bir büyüme sağlaması bekleniyor. Özellikle, karlılık açısından, şirketin satış genişlemesinden kaynaklanan ölçek ekonomileri yaşaması olumlu bir tablo olarak öne çıkıyor. Gelecekte elektrikli araç talebinin istikrarlı bir şekilde artması beklendiğinden, şirket otonom sürüş, yazılım çözümleri ve içerik gibi gelecekteki mobilite alanlarında aktif olarak yeni fırsatlar ararken, yüksek katma değerli ve yüksek payını genişleterek istikrarlı karlılığı güvence altına alacak.

LG İş Çözümleri Şirketi, 2,6 milyar KRW işletme karı ile 1,33 trilyon KRW ikinci çeyrek geliri elde etti. Hem gelir hem de işletme karı, BT ürünlerine olan talebin sürekli olarak yumuşaması nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre biraz düştü. Üçüncü çeyrekten itibaren BT ürünlerine olan talebin ilk yarıya göre kademeli bir toparlanma göstermesi bekleniyor. Bunun ortasında LG, oyun özellikleri ve OLED ekranlarla donatılmış monitör ve dizüstü bilgisayar satışlarını aktif olarak artırmayı planlıyor. Şirket, ticari ekran işinde konaklama ve sağlık hizmetlerinden eğitime, perakende ve kurumsala kadar çeşitli dikey pazarlar için özelleştirilmiş çözümlerle daha fazla büyüme fırsatları arayacak.