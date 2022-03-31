Lezita'ya Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden "Yılın Gıda Markası" ödülü

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 4. kez düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri'nde Lezita'yı "Yılın Gıda Markası" seçti.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, Kristal Geyik Ödülleri, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Lezita'nın ödülünü Lezita Satış ve Pazarlama Direktörü Atılgan Demir aldı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Atılgan Demir, 2006 yılında kurulmuş genç bir marka olan Lezita'nın istikrarlı ve sağlam adımlarla büyüdüğüne işaret etti.

Demir, "Lezita, şu anda Türkiye'nin en önemli beyaz et markalarından biri haline geldi. Yeni yatırımlarla hedeflerimizi daha da büyüterek yolumuza devam ediyoruz. AR-GE'ye ve yenilikçiliğe büyük önem veriyoruz. Halkımızı pratik ve besleyici ürünlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Genç bir marka olarak gençler tarafından ödüle layık görülmek bizim için çok anlamlı ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki en büyük topluluklardan 10 tanesi tarafından oluşturulan Kristal Geyik Ödülleri, bu yıl 4. kez düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen şirketleri, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri özelinde yapılan oylamalarla "Mühendislik", "Yönetim-Finans", "Bilim", "Spor", "Kültür-Sanat" kategorilerinde değerlendirildi ve yılın en iyileri belirlendi.

Lezita, "Mühendislik" kategorisinde ödüle layık görüldü.