Lezita'ya ABD merkezli MUSE Awards'tan 'Yaratıcılık' ödülü

Lezita, dünya çapında en yaratıcı markaları ödüllendiren MUSE Awards tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, yaratıcı ve tasarım profesyonellerini mükemmelliklerinden dolayı onurlandırmak için oluşturulan uluslararası ödül organizasyonu MUSE Awards'ta ödüle layık görüldü.

Lezita, sektörde bir ilke imza attığı "İçli Tavuk" ürün ailesinin ambalajları ile "Hazır Yemek" kategorisinde "Gümüş (Silver Awards)" ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ürünlerinin sektörde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ve sevilen ürünler arasında gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gülen yüzümüz, yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızı ürünlerimizin yanı sıra ambalajlarımıza da yansıtmaya büyük önem veriyoruz. Ürün ve hizmet üretmenin ötesine geçerek tüketicilerimizle etkileşim halinde kalmaya odaklanıyoruz. Ürünlerimizin tüketicimizle nasıl buluşturduğumuz çok önemli. Bu nedenle ambalaj konusunda oldukça titiz davranıyoruz. Markamızın gençliğini, kalitesini, özgünlüğünü, verdiği güven duygusunu ambalajlarımıza da taşıyoruz. Ambalajlarımız, 'İçli Tavuk'taki, 'Bazen içinden ne çıkacağını bilemezsin' söylemimizi; dışı çıtır tavuk, içi sucuk-mozzarella ve ıspanak-mozzarella dolgulu ürünlerimizin şaşırtıcılığını ve benzersizliğini birebir yansıtıyor. Ülkemiz için değer yaratan global bir marka olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolda var gücümüzle çalışırken MUSE Awards gibi uluslararası bir organizasyonda takdir edilmek bizlere gurur veriyor."

Olağanüstü yaratıcı "yıldızları" ödüllendiriyor

Açıklamaya göre, Lezita, sofraları benzersiz, daha önce deneyimlenmemiş tatlarla buluşturmaya odaklanıyor.

Lezita'nın tüketicilerinden ilham alarak geliştirdiği "İçli Tavuk" ürün ailesi; sucuk ve mozzarella dolgulu çıtır piliç topları, ıspanak ve mozzarella dolgulu piliç kroketten oluşuyor. İçli Tavuk ürün ailesi, gençler başta olmak üzere her yaştan insana pratik ve çok lezzetli bir seçenek olarak satışa sunuluyor. ???????

ABD merkezli MUSE Tasarım Ödülleri, 2015 yılında International Awards Associate (IAA) tarafından oluşturulan "MUSE Ödülleri" Programı'nın bir parçası.

IAA, kendisini olağanüstü yaratıcı "yıldızları" aramaya ve onlara hak ettikleri takdiri vermeye adayan ödüllü iletişim profesyonellerinden oluşuyor. Bu yıl 18 ülkeden 6 binden fazla başvuru alan MUSE Yaratıcı Ödülleri ve MUSE Tasarım Ödülleri'nde 37 saygın profesyonel jüri üyesi, en yaratıcı tasarımları ödüllendirdi.