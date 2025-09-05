Lezita, WorldFood İstanbul Fuarı'nda Uluslararası Varlığını Genişletiyor

LEZİTA, uluslararası varlığını genişletme çalışmaları kapsamında WorldFood İstanbul Fuarı'na katıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın 40 ülkeden gıda sektörü temsilcilerinin ağırlandığı fuarda, yeni iş birlikleri kurma yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Lezita, 2-5 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen WorldFood İstanbul Fuarı'na, tüketici ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile katıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Standımız uluslararası ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 40 ülkeden 1345 katılımcının ağırlandığı, 80 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuarda, müşteri portföyümüzü genişletirken mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirdik" dedi.

'VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Lezita, 2024 yılında 75 milyon dolar ihracat cirosu elde etti. Fuarların yeni iş birlikleri geliştirmek ve yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşmak konusunda fırsatlar sunduğunu vurgulayan Ergül, "Lezita olarak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biriyiz. Yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat izni almak, global yolculuğumuzdaki önemli başarılarımızdan biri oldu. Bu onayla ihracat ağımızı Avrupa ülkeleriyle genişleterek dünya çapındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Fuarlar, Lezita'nın global yolculuğunda hem uluslararası görünürlüğünü artıran hem de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan stratejik adımlar arasında yer alıyor. Fuar katılımlarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.