Haberler

Lezita, WorldFood İstanbul Fuarı'nda Uluslararası Varlığını Genişletiyor

Lezita, WorldFood İstanbul Fuarı'nda Uluslararası Varlığını Genişletiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lezita, WorldFood İstanbul Fuarı'na katılarak 40 ülkeden gıda sektörü temsilcileriyle yeni iş birlikleri kurma adımları attı. Genel Müdür Mesut Ergül, fuarın uluslararası müşteri portföyünü genişletmelerine yardımcı olduğunu vurguladı.

LEZİTA, uluslararası varlığını genişletme çalışmaları kapsamında WorldFood İstanbul Fuarı'na katıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın 40 ülkeden gıda sektörü temsilcilerinin ağırlandığı fuarda, yeni iş birlikleri kurma yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Lezita, 2-5 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen WorldFood İstanbul Fuarı'na, tüketici ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile katıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Standımız uluslararası ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 40 ülkeden 1345 katılımcının ağırlandığı, 80 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuarda, müşteri portföyümüzü genişletirken mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirdik" dedi.

'VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Lezita, 2024 yılında 75 milyon dolar ihracat cirosu elde etti. Fuarların yeni iş birlikleri geliştirmek ve yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşmak konusunda fırsatlar sunduğunu vurgulayan Ergül, "Lezita olarak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biriyiz. Yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat izni almak, global yolculuğumuzdaki önemli başarılarımızdan biri oldu. Bu onayla ihracat ağımızı Avrupa ülkeleriyle genişleterek dünya çapındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Fuarlar, Lezita'nın global yolculuğunda hem uluslararası görünürlüğünü artıran hem de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan stratejik adımlar arasında yer alıyor. Fuar katılımlarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi

Kayyum heyetinde sürpriz istifa! Fotoğraftan bir kişi eksildi
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı

Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

Ali Koç'tan seçim hamlesi: Efsane isim geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

FIBA'ya sert tepki: Gece 3'te bile oynatsanız engelleyemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.