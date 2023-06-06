Lezita, Superior Taste Award'da ödüle layık görüldü

Lezita, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile uluslararası Superior Taste Award'da ödüle layık görüldü. Lezita, ürünlerin duyusal tat performanslarının profesyonel tat uzmanları tarafından değerlendirildiği organizasyonda, Tam Tahıllı Çıtır Piliç Fileto ile Cheddar ve Mantar Dolgulu Piliç Kroket ürünleriyle 'Lezzet Ödülü'nün sahibi oldu.

Lezita, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile uluslararası Superior Taste Award'da ödüle layık görüldü.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, Lezita, ürünlerin duyusal tat performanslarının profesyonel tat uzmanları tarafından değerlendirildiği organizasyonda, Tam Tahıllı Çıtır Piliç Fileto ile Cheddar ve Mantar Dolgulu Piliç Kroket ürünleriyle "Lezzet Ödülü"nün sahibi oldu.

Superior Taste Award, 2005'te International Taste Institute tarafından düzenleniyor. Enstitü, Avrupa'nın prestijli aşçılık ve içecek derneklerine üye 200'den fazla profesyonel tat uzmanı ile çalışıyor.

Gıda ve içecek firmalarına ürünlerinin kalitesini geliştirmeleri ve satışlarını artırmaları konusunda destek olmak amacıyla düzenlenen ödül programında ürünler, 14 milletten, 20'den fazla dünya mutfağı hayranından oluşan çok uluslu bir ekip tarafından değerlendiriliyor.