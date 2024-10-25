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LEZİTA SIAL Paris 2024 Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı

LEZİTA SIAL Paris 2024 Fuarı'nda Ürünlerini Tanıttı
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Lezita, gıda ve içecek fuarı SIAL Paris'te piliç eti, dondurulmuş patates, soğan halkası ve hazır yemek gibi ürünlerini tanıtarak uluslararası pazar için önemli adımlar attı.

LEZİTA, gıda ve içecek fuarı SIAL Paris'te, piliç eti, dondurulmuş patates, soğan halkası ve hazır yemek gibi ürünlerini, 8 bine yakın gıda firmasına tanıttı.

Lezita, bu yıl 60'ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024'e katıldı. Lezita, 19-23 Ekim tarihleri arasında Paris'te düzenlenen fuarda, 'Hayatın Lezzet' mottosuyla geliştirdiği ürünlerini tanıttı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ise "En son trendlerin ve yeniliklerin keşfedildiği organizasyonda, piliç eti kategorisindeki en yenilikçi ürünlerimizin yanında uluslararası gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda ürün portföyümüze eklediğimiz dondurulmuş patates, soğan halkası ve hazır yemek gibi lezzetlerimizi dünyanın dört bir yanından gelen 8 bine yakın gıda firmasıyla buluşturduk" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZİ POTANSİYEL MÜŞTERİLERE TANITMA İMKANI BULDUK'

Fuarların Lezita'nın vizyoner hedefleri için büyük önem taşıdığını belirten Ergül, "SIAL gibi fuarlarda yeni iş birlikleri geliştiriyor, yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşmak konusunda önemli fırsatlar sağlıyoruz. SIAL'de de mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirirken, ürünlerimizi potansiyel müşterilere tanıtma imkanı bulduk. Son 60 yıldır gıda endüstrisi için vazgeçilmez bir buluşma noktası olan SIAL Paris'te sektörümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Fuarın 70 ülkeye ulaşan ihracat pazarımızı büyütmemize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Finans Paris

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