Haberler

Lezita, Anuga Fuarı'nda Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı

Lezita, Anuga Fuarı'nda Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lezita, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda AB pazarına yönelik ürünlerini tanıtarak, küresel marka bilinirliğini artırma ve yeni işbirlikleri geliştirme fırsatları buldu. Genel Müdür Mesut Ergül, fuarı stratejik bir dönüm noktası olarak nitelendirip, gıda sektörünü temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Lezita, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda yenilikçi ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar, Lezita için küresel marka bilinirliğini artırmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek açısından önemli bir platform oldu. Lezita standında kurulan özel dolaptaki AB pazarına özel tasarlanan ambalajlarla sunulan ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Şirket ekibi fuar boyunca hem yeni müşterilerle tanışma hem de mevcut iş ortaklarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Anuga Fuarı, bu yıl da gıda endüstrisindeki eğilimleri ile yenilikçi ürünlere ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, fuarları yurt dışındaki konumlarını daha da güçlendirme yolunda önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Avrupa Birliğine ihracat onaylarının ardından, Avrupa pazarında attıkları ilk önemli adım olan Anuga Fuarı'nın kendileri için stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ergül, "Ziyaretçilerin ürünlerimize gösterdiği yoğun ilgi, markamızın global arenadaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Lezita olarak, ihracatta güçlü büyümemizi sürdürürken, Türk gıda sektörünü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Trump İsrail'de! Netanyahu bizzat karşıladı, işte ilk sözleri

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek iddialarına yalanlama

Mehmet Şimşek'le ilgili iddia kızdırdı! Mahkemeye gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selda Bağcan'dan bomba Arda Güler paylaşımı

Milli yıldızımızla yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek iddialarına yalanlama

Mehmet Şimşek'le ilgili iddia kızdırdı! Mahkemeye gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.