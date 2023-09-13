Letonya, Rusya'da kayıtlı araçların ülkeye girişini yasakladı

Letonya Devlet Gelir İdaresi, Rusya'da kayıtlı araçların Letonya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu. Karar, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamaları ve Dışişleri Bakanlığı'nın kanaatine dayanılarak alındı.

RİGA, 13 Eylül (Xinhua) -- Letonya Devlet Gelir İdaresi, Rusya'da kayıtlı araçların Salı gününden itibaren Rusya yahut Belarus üzerinden Letonya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Devlet Gelir İdaresi'nden yapılan açıklamada kararın, "Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin olarak Rus plakalı araçların AB topraklarına girişine izin verilmeyeceği yönündeki açıklamaları ve Dışişleri Bakanlığı'nın kanaatine dayanılarak" alındığı belirtildi.

Yeni hükümler uyarınca, Rus plakalı otomobillerin Letonya-Rusya ve Letonya-Belarus sınır geçiş noktalarından ülkeye girmesine izin verilmeyecek. Bu sınır noktalarına gelen Rus plakalı araçların, Rusya yahut Belarus'a geri dönmesi istenecek.

Letonya gümrük yetkilileri, Rusya yahut Belarus'a dönmeyi reddeden Rus plakalı araç sahiplerinin araçlarına el koyma yetkisine de sahip olacak.