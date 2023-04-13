Letonya, arz güvenliği için Estonya'nın LNG terminalini kullanmak istiyor

Letonya İklim ve Enerji Bakanlığı, ülkenin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Estonya'daki Paldiski Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali'nin ortak kullanımına ilişkin çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Baltıklar'da doğal gaz sisteminin geliştirildiği ifade edildi.

Litvanya ile Polonya arasında doğal gaz boru hattının inşa edildiği bildirilen açıklamada, Finlandiya'da Inkoo LNG Terminali'nin operasyonel hale geldiği ve Estonya'da Paldiski LNG Terminali'nin inşasına başlandığı kaydedildi.

Letonya için sunulan LNG terminali projelerinin ticari ve operasyonel açıdan uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Litvanya ve Finlandiya'daki mevcut terminaller ile Estonya'da kurulacak terminale ek olarak bölgede ticari olarak kendi kendine yeten bir LNG terminali inşa etmenin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Estonya'daki Paldiski LNG Terminali'nin ortak kullanımına ilişkin çalışmalara başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.