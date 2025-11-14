Haberler

LES-EXPO 2026 Fuarı Yük Mühendisliği Sektörünü Buluşturacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LES-EXPO Avrasya-Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı, 7-9 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Fuar, yük mühendisliği hizmetleri sektöründeki yeni gelişmeleri, teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir çözümleri bir araya getirerek profesyonellere ilham verecek platform sunacak.

LES-EXPO Avrasya- Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı, yük mühendisliği hizmetleri sektöründeki yeni gelişmeleri, teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir çözümleri bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağır, uzun, geniş ve yüksek yüklerin kaldırma sistemlerinden taşıma çözümlerine, yapı destek teknolojilerinden dijital planlama araçlarına kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmet ağı, gelecek yıl düzenlenecek fuarda yer alacak.

LES-EXPO 2026, vinç, ağır kaldırma sistemleri, makine, araç, ekipman ve hizmet sağlayıcılarını buluşturarak sektördeki en yeni teknolojiler, mühendislik çözümleri ve işbirlikleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunacak.

Avrupa Olağandışı Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği'nin (ESTA) "uluslararası işbirliği ortağı" olduğu fuar, yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminde üretici, satıcı, alıcı, kullanıcı, servis sağlayıcı, tedarikçi, hizmet veren ve hizmet alan yerli ve uluslararası şirketleri buluşturacak.

Fuar boyunca sektörün lider firmaları, yeni ürünlerini ve projelerini sergilerken, katılımcılar ise güncel trendleri yerinde takip etme, uygulamalı gösterimlerle teknolojileri deneyimleme ve alanında uzman isimlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

Mega projelerin arkasındaki görünmeyen sessiz gücü temsil eden yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminin tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayacak fuarda ???????uzmanların katılımıyla seminerler, teknik oturumlar ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Organizasyon, teknik derinlik arayan profesyonellerin yanı sıra akademisyenler ve sektöre yeni adım atanlar için de ilham verici bir ortam sunacak.

LES-EXPO Avrasya-Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı, Yük Mühendisliği Birliği (YMB) ve KFA Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde 7-9 Nisan 2026'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.