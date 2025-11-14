LES-EXPO 2026 Fuarı Yük Mühendisliği Sektörünü Buluşturacak

LES-EXPO Avrasya- Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı, yük mühendisliği hizmetleri sektöründeki yeni gelişmeleri, teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir çözümleri bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağır, uzun, geniş ve yüksek yüklerin kaldırma sistemlerinden taşıma çözümlerine, yapı destek teknolojilerinden dijital planlama araçlarına kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmet ağı, gelecek yıl düzenlenecek fuarda yer alacak.

LES-EXPO 2026, vinç, ağır kaldırma sistemleri, makine, araç, ekipman ve hizmet sağlayıcılarını buluşturarak sektördeki en yeni teknolojiler, mühendislik çözümleri ve işbirlikleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunacak.

Avrupa Olağandışı Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği'nin (ESTA) "uluslararası işbirliği ortağı" olduğu fuar, yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminde üretici, satıcı, alıcı, kullanıcı, servis sağlayıcı, tedarikçi, hizmet veren ve hizmet alan yerli ve uluslararası şirketleri buluşturacak.

Fuar boyunca sektörün lider firmaları, yeni ürünlerini ve projelerini sergilerken, katılımcılar ise güncel trendleri yerinde takip etme, uygulamalı gösterimlerle teknolojileri deneyimleme ve alanında uzman isimlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

Mega projelerin arkasındaki görünmeyen sessiz gücü temsil eden yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminin tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayacak fuarda ???????uzmanların katılımıyla seminerler, teknik oturumlar ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Organizasyon, teknik derinlik arayan profesyonellerin yanı sıra akademisyenler ve sektöre yeni adım atanlar için de ilham verici bir ortam sunacak.

LES-EXPO Avrasya-Afrika Yük Mühendisliği Hizmetleri Fuarı, Yük Mühendisliği Birliği (YMB) ve KFA Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde 7-9 Nisan 2026'da düzenlenecek.