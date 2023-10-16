Lego, Çin pazarındaki büyük çocuk oyunu potansiyelini keşfetmek için Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılıyor

Lego, Çin pazarındaki büyük çocuk oyunu potansiyelini keşfetmek amacıyla Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na altıncı kez katılacak. Çinli çocukların haftada sadece 6 saatlerini oyuna ayırdığı ortaya çıktı. Lego, fuarda oyunun çocuklarda özgüveni, bilişsel yetenekleri ve genel sağlığı şekillendirmedeki rolünü vurgulayacak.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Yakında gerçekleştirilecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na altıncı kez katılacak olan küresel oyuncak devi Lego, Çin pazarındaki büyük çocuk oyunu potansiyelinin kapılarını aralamayı amaçlıyor.

Kısa süre önce Çin anakarasından yaklaşık 1.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Lego global anketi, Çinli çocukların haftada ortalama yalnızca 6 saatlerini oyuna ayırdıklarını gösterdi. Rakam, oyuna ayrılan sürenin tüm bir haftanın yüzde 2'sinden azına denk geldiğine işaret ediyor.

Öte yandan ankete katılan ebeveynlerin yüzde 90'ından fazlası, çocuklarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmada oyunun gücünün bilincinde.

Lego, büyüyen bu pazar potansiyelinden faydalanmak amacıyla fuarda, oyunun çocuklarda özgüveni, bilişsel yetenekleri ve genel sağlığı şekillendirmedeki rolünü vurgulamayı planlıyor.

Lego Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Lego Çin Genel Müdürü Paul Huang, "Çinli tüketicilere en yeni kaliteli ürünleri ve oyun deneyimini sunarak, fuarın sunduğu pazar fırsatlarını değerlendirmek üzere aktif çaba sarf ettik" dedi.

Huang, "Bu durum, araştırmaya devam edeceğimiz Çin pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesi" şeklinde konuştu.

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da yapılacak. Bu yıl fuara katılacak 3.000 küresel şirketten yaklaşık 200'ü, fuarın düzenlenmeye başlamasından bu yana altı yıldır katılım sağlarken, yaklaşık 400 şirket ise iki yıldan uzun bir aradan sonra fuara tekrar katılıyor.

Resmi veriler, Çin'in ithalatının sağlam ivmesini koruduğunu ve ithalat hacminin her çeyrekte arttığını gösterdi. Çin art arda 14 yıldır dünyanın en büyük ikinci ithalat pazarı konumunu koruyor.