LC Waikiki, sürdürülebilirliğe verdiği önemi bir adım öteye taşıyarak, doğa adına bir adım daha attı. Bu çerçevede yenilikçi ve çevreci yaklaşımıyla tasarlanan LC Waikiki sürdürülebilir esans içerikli parfüm koleksiyonu, esans içeriğinden ambalajına kadar her detayda doğa dostu bir tutum sergiliyor.

LC Waikiki, sürdürülebilir esans içerikli parfüm koleksiyonu hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, sürdürülebilirliğe verdiği önemi bir adım öteye taşıyarak, doğa adına bir adım daha attı. Bu çerçevede yenilikçi ve çevreci yaklaşımıyla tasarlanan LC Waikiki sürdürülebilir esans içerikli parfüm koleksiyonu, esans içeriğinden ambalajına kadar her detayda doğa dostu bir tutum sergiliyor.

Natura serisi, kadınlar için Natura Zest ve Natura Pure, erkekler için ise Natura Infinity ve Natura Alive olmak üzere dört özgün parfüm içeriyor. Her biri özenle seçilmiş doğal, doğada çözünebilen ve yeniden dönüştürülmüş hammaddelerle üretilen esanslarla zenginleştirilen bu parfümler A'dan Z'ye çevreci bir yaklaşımla üretildi.

"Natura" ismini taşıyan parfüm serisi doğal bileşenler ve şeker kamışından üretilen, bitkisel kökenli alkol içeren özel formülasyonlarıyla dikkati çekiyor. Vegan içerikli esans içeren bir seri olması ve çevre dostu süreçlerle üretilen bileşenler kullanılması, LC Waikiki'nin sürdürülebilirlik vizyonunu destekliyor.

Natura serisinde yer alan parfümler, çevresel etkiyi en aza indirmek için özenle tasarlanmış ambalajlarıyla da öne çıkıyor. Geri dönüştürülebilen cam şişeler ve yüzde 50 geri dönüştürülmüş polipropilenden üretilen kapaklar, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, kağıt ambalajlar, geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretildiği için ormanların korunmasına ve doğal kaynakların etkin kullanımına hizmet ediyor.

Doğada çözünebilen içeriklerle üretildi

Verilen bilgiye göre, LC Waikiki'nin Natura parfüm serisi, çevre dostu ve etik bir yaklaşımla üretilen benzersiz koku kombinasyonlarıyla hem kullanıcılarına hem de doğaya değer katan bir seçenek sunuyor. Bu yeni koleksiyon, çevreye duyarlı ve bilinçli tüketicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Natura Zest ve Natura Pure kadın parfümleri, içerdikleri esans hammaddeleriyle yüzde 83 ve yüzde 77 doğada çözünebilen içeriklerden oluşuyor. Doğal çözünürlüğe sahip bu esans içerikleri, su kaynaklarına ve doğaya verilen zararı en aza indirmeyi hedeflerken çevre dostu bir seçim sunmayı hedefliyor. Natura Infinity ve Natura Alive erkek parfümleri ise yüzde 92 ve yüzde 84 doğada çözünebilen içeriklerle formüle edildi.