LC Waikiki, Hızlı Kasa uygulamasını yaygınlaştırmayı sürdürüyor

LC Waikiki, 2021'de başlattığı uygulamasını son olarak Torium AVM mağazasında hizmete sunarak Hızlı Kasa ile fark yaşatan mağaza sayısını 10'a çıkardı.

LC Waikiki, 2021'de başlattığı uygulamasını son olarak Torium AVM mağazasında hizmete sunarak Hızlı Kasa ile fark yaşatan mağaza sayısını 10'a çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki'nin hazır giyim perakendeciliğinde bir ilk olarak Türkiye'ye getirdiği Hızlı Kasa uygulaması sayesinde müşteriler, seçtikleri ürünleri tıpkı bir süpermarkette olduğu gibi kasa işlemlerini kendileri yaparak satın alabiliyor.

Hızlı Kasa şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli LC Waikiki mağazalarında tercih edilebiliyor. Marka, bu uygulamayı zaman içerisinde Türkiye'nin çeşitli noktalarında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Ürün etiketlerinin görsel ve sesli yönlendirmelerle RFID (radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanıma) teknolojisi sayesinde bizzat müşteri tarafından kasaya tanıtıldığı sistemde, ödeme işlemi de kasa sırası beklemeden çabucak gerçekleştirilebiliyor.

Hızlı Kasa uygulamasında, yabancı müşteriler için İngilizce, Rusça ve Arapça gibi çoklu dil desteği de bulunuyor.

Kartlı işlemlerde her 2 müşteriden biri hızlı kasayı tercih ediyor

Verilen bilgiye göre, LC Waikiki'nin 2021 yılında ilk kez kullanıma sunduğu Hızlı Kasalar, müşterilerden beğeni topluyor.

Sistemin uygulamaya geçirildiği mağazalarda yapılan memnuniyet araştırması, Hızlı Kasa'nın sağladığı kolaylığın müşterilerin LC Waikiki markasına bakış açılarını yüzde 94 olumu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Hızlı Kasa'dan işlem yapan müşterilerin yüzde 91'i, bu uygulamanın mağazada çok gerekli olduğunu düşündüklerini ve mutlaka görmek isteyeceklerini ifade ediyor.

Hızlı Kasa seçeneğinin bulunduğu LC Waikiki mağazalarında müşterilerin bu uygulamayı kullanım oranları da oldukça yüksek. Kartlı işlemlerde her 2 müşteriden biri, tüm ödeme yöntemlerinde ise 3 müşteriden biri hızlı kasayı tercih ediyor. Özellikle tek ürün satın almak isteyenler, bu uygulama sayesinde alışveriş işlemini dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

LC Waikiki'nin Hızlı Kasa uygulaması, İstanbul'da Cevahir AVM, Özdilek Park AVM, Vadi İstanbul AVM, Akasya AVM, Cevahir AVM, Vialand AVM, Maltepe Piazza AVM ve son olarak Torium AVM, Ankara'da Nata Vega AVM, İzmir'de Optimum AVM'de yer alıyor.

Hızlı Kasa uygulaması bulunan mağazalar arasında en çok tercih edilen mağaza ise İstanbul Cevahir AVM olarak öne çıkıyor. LC Waikiki, gelecek dönemde Türkiye'nin farklı noktalarındaki mağazalarında da bu uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefliyor.