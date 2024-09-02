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Lavanta bahçesinde hasat başladı

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Kütahyalı çiftin 9 yıl önce hobi amacıyla kurduğu lavanta bahçesi şimdi gelir kapıları oldu

Kütahya'da İsmail-Emine Daşgın çiftinin, merkeze bağlı Aloğlu köyündeki arazisine hobi amaçlı olarak diktiği lavanta tarlasında hasat başladı. Kütahya'da Daşgın çiftinin hobi amacıyla kurduğu lavanta bahçesi şimdi gelir kapıları oldu.

İsmail-Emine Daşgın çifti, 9 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanda dikti.

Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

Verimin geçen yılları göre bu yıl biraz daha düşük olduğunu belirten Emine Bayram Daşgın, "Eşimle 9 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kütahya'da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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