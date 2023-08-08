Lastik Savaklı Hidroelektrik Santrali'nde Teknik Problem İncelemesi Başlatıldı

Meriç Nehri üzerinde kurulan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nde meydana gelen teknik problemle ilgili inceleme ve tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. Edirne Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, santraldeki lastik savağın bir bölümünü etkileyen teknik bir problemin yaşandığı belirtildi. İnceleme süreci ve tazminat talepleri devam etmektedir.

Meriç Nehri üzerinde kurulan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nde meydana gelen teknik problemle ilgili inceleme ve tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Edirne Çevre Koruma Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, santraldeki lastik savağın bir bölümünü etkileyen teknik bir problemin yaşandığı belirtildi.

Santralde test amaçlı su tutulması ve elektrik üretimi çalışmalarına başlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan testler esnasında, henüz kesin kabulü yapılmamış olan tesiste, nehir içindeki lokal bir alanda zemin kaynaklı olduğu düşünülen ve betonarme elemanlar ile lastik savağın bir bölümünü etkileyen teknik bir problem meydana gelmiştir. Oluşan durumla alakalı olarak ivedi şekilde mühendislerden oluşan teknik ekibimiz Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde gerekli inceleme ve tespit çalışmalarına başlamıştır.

Tarafımızca hassasiyetle takip edilen teknik inceleme süreci ve buna bağlı olarak raporların hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Teknik incelemeler ile birlikte aynı zamanda sorumlular hakkında da idari ve adli süreç de başlatılmıştır. Üretimi yapılması planlanan elektrik kaybını da göz önüne alacak şekilde tüm onarım masrafları sorumlulardan tazmin edilecek, herhangi bir kamu zararı doğmasına müsaade edilmeyecektir."