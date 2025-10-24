Haberler

Lastik Borsası, Dijitalleşmeyle Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Güncelleme:
Lastik Borsası (LB), 4 yılda 1 milyon 585 binin üzerinde işlem gerçekleştirirken, 4 milyar 188 milyon liralık ticaret hacmine ulaştı. Dijitalleşme, otomotiv sektöründeki iş yapış biçimlerini dönüştürerek yerli girişimlerin global pazarlarda görünürlüğünü artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme, son yıllarda otomotiv sektörünün dinamik alanlarından biri haline geldi.

Tedarik zincirinden bayi yönetimine kadar birçok süreç artık çevrim içi platformlar üzerinden yürütülüyor. Dönüşüm, hem üreticiler hem de tüketiciler için ticaret altyapısı oluşturuyor.

Yerli girişimlerin geliştirdiği dijital çözümler, sektördeki iş yapış biçimlerini yeniden tanımlıyor. LB, bu alandaki oyunculardan biri olarak, 4 yılda 1 milyon 585 binin üzerinde işlem ve 4 milyar 188 milyon liralık ticaret hacmiyle göze çarptı.

Platform, yalnızca lastik satışına odaklanarak, dijitalleşmenin sunduğu tüm avantajları sonuna kadar kullanarak Türkiye'nin hızlı büyüyen dijital platformları arasında yerini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim Rozeti'ne sahip olan LB, İzmir Bilimpark'taki AR-GE Merkezi ile otomotivde dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyor.

Ayrıca İş Bankası İşCep ve Allianz 360 entegrasyonlarıyla kullanıcılarına güvenli ödeme, hızlı teslimat ve kesintisiz işlem deneyimi sunuyor.

Fast Company Türkiye'nin "En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" ve TOBB'un "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listelerinde yer alan yerli platformlar, dijital altyapılarını sürekli güçlendiriyor.

Uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte Türkiye'nin otomotiv yan sanayiinde rekabet gücünün arttığını, yerli girişimlerin küresel pazarlarda daha görünür hale geldiğini belirtiyor. LB gibi platformlar ise bu dönüşümün öncüleri arasında gösterilerek Türkiye'nin dijital ticaretteki potansiyelini güçlendiriyor.

"Dijitalleşme, otomotiv sektöründe iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LB Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Değer, dijitalleşmenin, otomotiv sektöründe sadece satış süreçlerini değil, tüm iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Değer, LB gibi platformların, tüketici odaklı çözümler sunarak sektördeki güveni ve verimliliği artırdığını aktararak, "Dijital ticaretin sunduğu avantajları kullanarak, Lastik Borsası, sadece yerel pazarlarda değil, küresel arenada da büyük fırsatlar yaratıyor. Bu süreçte, dijitalleşmenin sağladığı avantajları sonuna kadar kullanarak sektördeki dönüşümü hızlandırmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

LB'nin, otomotiv sektöründeki dijital dönüşümün liderlerinden biri olarak sektördeki iş yapış biçimlerini değiştirdiğini vurgulayan Değer, "Bu dönüşüm, yerli girişimlerin global pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almasına olanak tanıyor. Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla, Lastik Borsası, sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli fırsatlar yaratmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
