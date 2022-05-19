'Lapseki şeftalisi' coğrafi işaretiyle üreticisinin elini güçlendirecek

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili yapılan "Lapseki şeftalisi"nin pazar payının artması bekleniyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde erkenci, orta ve geççi olmak üzere 3 dönemde yetiştirilen şeftali, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi görüyor.

Mevsimdeki duruma göre haziran başı ve ortasında 3 milyon civarında ağaçtan toplanmaya başlanan ürün, eylül sonuna kadar hasat ediliyor. Son dönemde üretilen ürünün yarısından fazlası Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

TÜRKPATENT'in, Lapseki Ziraat Odasının başvurusu üzerine Çanakkale'den 10'uncu ürün olarak tescilini yaptığı Lapseki şeftalisi bu sezon piyasada coğrafi işaretiyle satışa sunulacak.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine, büyük bir emek ve sürecin ardından Lapseki şeftalisine coğrafi işaret belgesi alındığını söyledi.

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonra üreticilerimiz Lapseki şeftalisiyle ilgili hem ekonomik hem de pazar olarak daha rahatlamış olacak. Lapseki bölgesi gerçekten şeftali, meyve deposu bir ilçe. Yaklaşık 40 bin dönüm alanda, her yıl rekolte farklı olabilir ama ortalama 150 bin ton şeftali yetiştiriliyor. Genelde ihracatın yanı sıra İstanbul pazarına gönderiliyor. İnşallah bundan sonra yapılacak çalışmalarla birlikte daha da gelişecek. Çünkü bizim çeşidimiz çok fazla. Lapseki bölgesinde yetiştirilen tüm çeşitlere coğrafi işaret alınması çok önemli."

Yılmaz, coğrafi işaret alınmasıyla Lapseki şeftalisinin pazardaki payının daha da güçlenmesini beklediklerini vurguladı.

"Üreticilerimiz odamızdaki ziraat mühendisleri kadar bilinçlidir"

Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ise odanın 4 bin üyesinin yarısına yakınının şeftali üreticisi olduğunu aktardı.

Haziranda başlayan üretimin bazı yıllarda ekim sonuna kadar sürdüğünü dile getiren Sevim, "Markalaşma sürecinde sadece tek cins şeftaliyi almadık. Lapseki'de yetişen şeftali cinslerinin toplamını içine alıyoruz. 2021'in ilk ayında müracaat ettik, 2022'nin 5'inci ayında sonucunu aldık." dedi.

Sevim, markalaşmanın ilçe merkezi ve köylerindeki üreticiler arasında sevinçle karşılandığını belirtti.

Lapseki için şeftali üretiminin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Sevim, şunları kaydetti:

"Bizim pazarlarımız çok. İhracatımız, İstanbul pazarımız, İzmir pazarımız, iki senedir Ankara pazarımız var. Bunlar hep artarak gelişti. Aromatik birleşenlerinin çok farklı olduğu bir ürün. Lapseki şeftalisi, bölgenin iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle çok lezzetli. Temiz toprak, hava, su; bunlardan kaynaklanmaktadır. Bunların bir de beslenmesi var. Şeftalinin ilaçlanması, bakımı bunlar çok önemli şeyler. Bölgemizdeki şeftalimizde bir tane kalıntılı ilaç bulamazsınız. Üreticilerimiz odamızdaki ziraat mühendisleri kadar bilinçlidir. Mesela 'Bu ilacı atarsam kaç gün sonra hasat ederim, bu ilacı atarsam ne kadar faydası olur, kaç gün geçer, kaç gün tekrarlamam lazım?' Hepsi bilinçli şekilde bize sorarlar, danışırlar. Bu da üretilen ürüne olumlu yansıyor."