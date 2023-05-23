Lapseki kirazı hasadına sayılı günler kaldı

Üreticiler yüksek rekolte bekliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, çay bardağının boğumundan geçmeyen ve dünya genelinde adından söz ettiren Lapseki kirazının, erkenci türü dallarda yüzünü gösterdi. Üreticilerin yüksek rekolte beklediği kirazın hasadına ise sayılı günler kaldı.

Lapseki ilçesinde çay bardağının boğumundan geçmeyen Lapseki'nin dev kirazının erkenci türü dallarda yüzünü gösterdi. Turfanda kirazın çıkmasına ise sayılı günler kaldı. Bir hafta içerisinde hasat edilmesi planlanan kirazla birlikte üreticinin cebine sıcak para girmesiyle yüzü gülecek. Üreticiler ise yüksek rekolte bekliyor.

'Çok güzel verim gözüküyor'

Meyve üreticilerinden Cihat Gündüz, "Erkenci kiraz dediğimiz Early Burlet halk arasında (Eşme) denen kiraz, erkenci kiraz geçtiğimiz yıllara göre rekolte çok yüksek gözüküyor. Hava koşulları da şu an çok uygun. Sadece 5 veya 10 gün kadar hasat gecikti. Çok güzel verim gözüküyor. Bir hafta birkaç güne hasada başlayacağız. Bu yıl erkenci kiraz Early Burlet, halk arasında (Eşme) denilen kiraz inanılmaz fazla. Bunun yanında erikte fazla hafta sonu hasada başlayacağız. Duyduğumuz kadar fiyatlarda oldukça iyi. Kirazın tarlada ki fiyatı 25 TL ile 50 TL arasında. Tabi ki kaliteye göre bu fiyatlar bu fiyatlarda üreticiyi memnun eder. Şu günlerde hasada başlayacağımız kiraz, eşme kirazı iç piyasa kirazı ardından Lapseki devi dediğimiz kirazı toplayacağız. Ardından ise pıs pıs dediğimiz ziraat 900 kirazı var. Onlarda da oldukça iyi ürün var bunlar ihracat kirazımız. Biz üreticilerin beklentisi çoğu şeftali ve kiraz Rusya'ya ihraç olduğu için Rusya'yla aman aramızda bir şey olmasın korkusu var. Vatandaşın ihracatta her hangi bir sıkıntı yaşanmaz ise mükemmel bir sezon geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

'Güzel getiriler sağlayacağını düşünüyoruz'

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarla bitkileri, su ürünleri olarak tüm alanlarda üreticilerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlçemizde ilk kiraz hasadı (Eşme kirazı) yakın zamanda yaklaşık bir hafta içinde başlayacak. Başka bir açıdan baktığımızda üreticimizin cebine taze para germiş olacak. Çünkü üreticilerimiz kış boyunca budama, ilaçlama ve ağaç bakımı adına hep masraf ettiler turfanda kiraz bu açıdan üreticilerim için önemli. Gözlemlerimiz şu yönde tarla bitkilerinde güzel bitki verimimiz var. Baktığımız zaman coğrafya hem karada hem denizde evrimsel pozisyonda iyi gözükmekte ilçemiz bazında baktığımızda güzel getiriler sağlayacağını düşünüyoruz. Lapseki'de üreticilerimiz çok bilinçli neyi nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. İlçemizde üreticilerin ürettiği ürünler kiraz veya şeftalinin %60-70'i dış piyasada alıcı bulmaktadır. Dış piyasayla ürünlerini buluşturan kesim bilinçli üreticiler o yaptığı işte başarılıdır demektir. Dış piyasa ürüne her türlü bakıyor gerek renk, tat, aroma bu bakımdan bakıldığında Lapseki tüm meyve kriterlerinde öne çıkmakta. Bu da üreticimize ekonomik olarak geri dönmektedir. Bu yıl verim oldukça gerek kiraz gerekse şeftalide oldukça güzel gözüküyor. Tüm üreticilerimize bol kazançlı, sağlıklı bir sezon diliyorum" diye konuştu.