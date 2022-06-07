Lapseki'de Tarım, Hayvancılık ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek - Haberler

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, bu yıl 37'ncisi düzenlenecek Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Tarım, Hayvancılık ve Otomotiv Fuarı'nın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20-26 Haziran tarihlerindeki festivalin, fuara da ev sahipliği yapacağını belirtti.

Fuara katılımın ücretsiz olacağını belirten Yılmaz, "İki yıldır pandemi nedeniyle yapamadığımız Lapseki Belediyesi 37. Kiraz Festivali kapsamında bir farklılık yaparak bu yıl ilk kez Tarım, Hayvancılık ve Otomotiv Fuarı etkinliği yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi bu yıl festivalimiz dolu dolu farklı etkinlikler ile bir hafta boyunca sürecek. Amacımız üreticilerin kiraz ve şeftalisini tüm dünyaya duyurup ihracatın artması ve üreticilerimizin bol bereketli para kazanmaları." değerlendirmesinde bulundu.