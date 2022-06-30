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Lale, İbradı'ya gelir kaynağı olacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Lale, İbradı'ya gelir kaynağı olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından İbradı'da dikilen lale soğanlarının hasadı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından İbradı'da dikilen lale soğanlarının hasadı yapıldı. Lale soğanlarının bir kısmı alternatif gelir kaynağı oluşturmak adına üreticiye dağıtılırken, geri kalanları ise peyzaj düzenlemelerinde kullanılarak kenti süsleyecek.

Aralık ayında İbradı'yı alternatif gelir kaynakları ile tanıştırmak üzere lale soğanları toprakla buluşturulmuştu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İbradı'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait araziye dikilen farklı cinslerden 10 bin adet lale soğanının hasadı yapıldı.

Yeniden üreticiye dağıtılacak

Hasatları yapılan yavru lale soğanları dezenfekte, soğuklama ve depolama gibi bir dizi işlemden geçirilecek. İlk olarak ana soğandan yavru soğanlar ayrılacak. Daha sonraki aşamalarda da soğanların kabuklarının ayrılması, ilaçlaması ve açık alanda kurutma işlemleri gerçekleştirilecek. Çiçek tohumu oluşum safhasına geldikten sonra soğuk hava depolarında depolama işlemi yapılacak. Yaklaşık 4 ay 9 derecede depolaması gerçekleştirilecek olan soğanların bir kısmı yeniden dikilmek üzere üreticiye ücretsiz dağıtılacak, geri kalanı ise kent peyzajında kullanılacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı Ekonomi Haberler

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