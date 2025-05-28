Lagarde Görev Süresini Tamamlamakta Kararlı

Lagarde Görev Süresini Tamamlamakta Kararlı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirtti. Lagarde'ın Dünya Ekonomik Forumu'nun başkanlığı için görüşmelerde bulunduğu yönündeki iddialara ECB'den yanıt geldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Başkan Christine Lagarde'ın görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu bildirdi.

Lagarde'ın görev süresinin bitiminden önce Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) başkanı olmak için görüşmelerde bulunduğuna dair iddialara ECB'den yanıt geldi.

ECB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Lagarde, her zaman misyonunu yerine getirmeye bağlıdır ve görev süresini tamamlamaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Financial Times'ın WEF kurucusu Klaus Schwab'a dayandırdığı haberinde, Christine Lagarde'ın ECB'deki başkanlık görevinin süresini tamamlamadan WEF'in başkanlığına geçmeyi görüştüğü aktarılmıştı.

Usulsüzlük iddialarının ardından geçen ay forumun icra kurulu başkanlığından ayrılan Schwab'ın daha önce de WEF'in başına geçmesi için Lagarde'ı en büyük aday olarak değerlendirdiği kaydedilmişti.

ECB'de başkanlık görevine 2019'da gelen Lagarde'ın görev süresi 2027'de doluyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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